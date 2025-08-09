Tendenze capelli, le nuance più belle che vorrai sfoggiare quest’estate

Sempre più intensi e decisi i colori di tendenza per l’estate 2025 per quanto riguarda le chiome. Dai capelli più corti a quelli più lunghi e voluminosi, il colore di capelli di tendenza per la calda stagione non lascia passare inosservate.

Gli hairstylist non possono fare a meno di accontentare le richieste delle loro clienti: i colori si fanno sempre più interessanti, si adattano a ogni incarnato e possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze.

Scopriamo insieme quale colore scegliere quest’estate che amerai sfoggiare anche nel periodo autunnale.

Colore capelli di tendenza per l’estate 2025: le nuance più in voga

Dalle chiome più calde a quelle più decise, ecco le nuance a cui ispirarsi per un cambio look prima della fine dell’estate!

Per chi ama le tonalità calde e naturali, torna di tendenza il tanto amato biondo miele, una nuance calda che crea un effetto luminoso specialmente a chi parte da una base già chiara e desidera dare più luce alla chioma. Il biondo miele è adatto anche a chi ha un castano che desidera ravvivare, perfetto per l’estate e anche per tutta la stagione autunnale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Artista Del Capello (@artistadelcapello_)



Se il tuo obiettivo è sfoggiare una chioma dalla tonalità decisa e accesa, il rame naturale potrebbe fare al caso tuo. Sempre più naturale e sofisticato, questo è il colore perfetto per chi ama il rosso ma senza esagerare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Ruocco (@luigiruoccoparrucchiere)



Per quanto riguarda il castano, invece, sembra essere tornato tra le tendenze proprio nel periodo estivo. La sfumatura più bella e richiesta nei saloni dei parrucchieri? Il castano cioccolato, una nuance profonda e intensa perfetta su ogni taglio di capelli, dal pixie allo scalato lungo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabelle Johnson (@bellethebeautician)



Non passa inosservata la tendenza che sta spopolando sui social: l’iced brunette, il coloew sempre più richiesto tra le star e le influencer del momento. Una sfumatura fredda e intensa che, pur essendo tipicamente invernale, sta riscuotendo un enorme successo anche nel periodo estivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jazmin Sanchez (@jazmin.does.hair_)

Non ti resta che prendere appuntamento con il tuo parrucchiere di fiducia e ascoltare i suoi consigli: l’esperto saprà indicarti il colore perfetto per la tua chioma, in base al tuo incarnato e al tuo colore naturale.