Tendenze capelli, le nuance più belle che vorrai sfoggiare quest’estate

Sempre più intensi e decisi i colori di tendenza per l’estate 2025 per quanto riguarda le chiome. Dai capelli più corti a quelli più lunghi e voluminosi, il colore di capelli di tendenza per la calda stagione non lascia passare inosservate.
Gli hairstylist non possono fare a meno di accontentare le richieste delle loro clienti: i colori si fanno sempre più interessanti, si adattano a ogni incarnato e possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze.
Scopriamo insieme quale colore scegliere quest’estate che amerai sfoggiare anche nel periodo autunnale.
Colore capelli di tendenza per l’estate 2025: le nuance più in voga
Dalle chiome più calde a quelle più decise, ecco le nuance a cui ispirarsi per un cambio look prima della fine dell’estate!
Per chi ama le tonalità calde e naturali, torna di tendenza il tanto amato biondo miele, una nuance calda che crea un effetto luminoso specialmente a chi parte da una base già chiara e desidera dare più luce alla chioma. Il biondo miele è adatto anche a chi ha un castano che desidera ravvivare, perfetto per l’estate e anche per tutta la stagione autunnale.
Visualizza questo post su Instagram
Se il tuo obiettivo è sfoggiare una chioma dalla tonalità decisa e accesa, il rame naturale potrebbe fare al caso tuo. Sempre più naturale e sofisticato, questo è il colore perfetto per chi ama il rosso ma senza esagerare.
Visualizza questo post su Instagram
Per quanto riguarda il castano, invece, sembra essere tornato tra le tendenze proprio nel periodo estivo. La sfumatura più bella e richiesta nei saloni dei parrucchieri? Il castano cioccolato, una nuance profonda e intensa perfetta su ogni taglio di capelli, dal pixie allo scalato lungo.
Visualizza questo post su Instagram
Non passa inosservata la tendenza che sta spopolando sui social: l’iced brunette, il coloew sempre più richiesto tra le star e le influencer del momento. Una sfumatura fredda e intensa che, pur essendo tipicamente invernale, sta riscuotendo un enorme successo anche nel periodo estivo.
Visualizza questo post su Instagram
Non ti resta che prendere appuntamento con il tuo parrucchiere di fiducia e ascoltare i suoi consigli: l’esperto saprà indicarti il colore perfetto per la tua chioma, in base al tuo incarnato e al tuo colore naturale.