Maria De Filippi trema: il nuovo arrivo alla corte di Milly Carlucci potrebbe farle perdere lo scettro del sabato sera

Negli ultimi giorni sono stati annunciati i primi concorrenti di Ballando con le stelle e, come ogni anno, Milly Carlucci è pronta a stupire sempre un po’ di più il pubblico di questa amata trasmissione di Rai Uno arrivata alla sua 25esima edizione. Infatti ha colpito tutti l’annuncio del quinto partecipante alla gara di ballo.

Alla corte di Milly Carlucci arriva uno di quei personaggi top che fanno tremare la terra sotto i piedi anche a Maria De Filippi e a Mediaset, e pensare che quest’anno la trasmissione di Rai Uno non avrà proprio rivali. Ecco di chi si tratta.

Chi arriva alla corte di Milly Carlucci

Dopo Sognando… Ballando con le stelle Milly Carlucci si è messa al lavoro per selezionare i ballerini vip per Ballando con le stelle 2025. Come al solito ci saranno personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport, del giornalismo, e la confermatissima giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che, come al solito, promette scintille con i propri voti e commenti.

Per il momento sono stati confermati 6 nomi: insieme a Maurizio Ferrini, la presentatrice Andrea Delogu, il cantante Rosa Chemical, la cantante Marcella Bella e la conduttrice Francesca Fialdini, ci sarà anche un personaggio top, l’amatissima conduttrice Barbara d’Urso.

Già da settimane si vociferava della sua presenza ma mai confermata come ora da un video sul profilo ufficiale di Ballando con le stelle in cui si vede Milly Carlucci che parla al telefono con qualcuno e dice: “Sì ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un po’ faticoso però ti divertirai tantissimo. Poi vedrai, con il ballerino… sarà una grande avventura. Molto faticosa ma molto divertente. Ci vediamo all’Auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove. Ciao!”

Insomma la conduttrice ha anticipato alla concorrente cosa le aspetterà durante il programma, però inizialmente senza rivelare inizialmente l’identità di questa persona. Solo alla fine la Carlucci, guardando in camera, rivela con chi stava parlando, dicendo: “Barbara D’Urso ha detto sì a Ballando con le stelle.” Questo sì che è un gran bel colpo per la trasmissione e per il pubblico che non vedeva l’ora di un ritorno in tv della D’Urso.

Non ci resta che attendere il mese di settembre, dove non manca tantissimo, per vedere il debutto com ballerina dell’amata presentatrice tv che manca da tempo sul piccolo schermo.