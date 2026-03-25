Maria De Filippi mangia le stesse caramelle da sempre? Ecco chi le produce

Un movimento quasi inconsapevole, che i telespettatori più attenti hanno imparato a notare. Apre una scatolina, ne prende una, la porta alla bocca. Il suo sguardo non cambia, il ritmo della puntata non si ferma, ma quella piccola pausa c’è. E la domanda che molti si sono fatti è: cosa mangia Maria De Filippi mentre conduce?

Il piccolo rito in diretta e non solo, Maria De Filippi non può fare a meno

Non è un segreto per chi segue i suoi programmi. La conduttrice ha un’abitudine costante: durante le puntate, soprattutto quando i momenti sono lunghi o le emozioni intense, estrae una caramella dalla sua scatolina personale e la gusta in diretta. Non lo fa per pubblicità, non lo fa per vezzo.

È un gesto che la accompagna da anni, quasi un piccolo rituale che la aiuta a mantenere la concentrazione durante le ore di registrazione. I fan più fedeli lo hanno notato, i social ne hanno parlato, e la curiosità è cresciuta: che caramelle sono quelle che Maria non molla mai?

La scelta senza zucchero che viene da Torino

Il mistero è stato svelato. Le caramelle che Maria De Filippi mangia abitualmente durante le sue conduzioni sono le Leonsnella al limone, prodotte dalla storica azienda torinese Pastiglie Leone. Un’azienda che ha fatto la storia della pasticceria italiana, fondata nel 1857, e che ancora oggi produce caramelle con metodi artigianali. La particolarità? Sono caramelle senza zuccheri né dolcificanti chimici, realizzate con ingredienti naturali e con un gusto di limone che non stanca mai.

Perfette per chi passa ore in diretta, per chi ha bisogno di mantenere la voce e la concentrazione senza appesantirsi.