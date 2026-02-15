Mare Fuori anticipazioni, nel cast arriva Stella, figlia di un famosissimo cantante

Tutto pronto per la nuova stagione di Mare Fuori, la quale prenderà il via tra qualche settimana: la prima puntata è fissata, infatti, per il 4 marzo 2026 su RaiPlay e poi su Rai 2… ma sapevi che quest’anno nel cast troveremo Stella, nonché la figlia di un famosissimo cantante?

Il precedente capitolo della serie Mare Fuori si è concluso con uno scenario davvero incredibile: Carmela è pronta a prendere il posto di Edoardo e persino a scontrarsi contro Rosa. La donna voleva vendetta per il marito ucciso e, a quanto pare, è riuscita nel suo intento.

Rosa, invece, ha ritrovato la madre che credeva perduta ormai da molto tempo. L’amore e l’affetto ritrovati potrebbero spingere la giovane Ricci verso una direzione differente, ma dovrà comunque tornare all’IPM, dove si scontrerà con nuove situazioni e problematiche.

Mare Fuori, anticipazioni: cosa succederà durante la prima puntata?

Oltre al nuovo scontro tra le due amiche di sempre, Rosa e Carmela, ci saranno nuovi contesti e storie in evoluzione per i personaggi di Mare Fuori. In particolar modo, Sofia, nonché nuova direttrice dell’IPM interpretata da Lucrezia Guidone, dovrà fare i conti con la figlia, sempre più ribelle, ormai vicina ai suoi fratelli milanesi che si trovano in carcere.

In questo frangente, però, arriveranno nuovi ragazzi nell’istituto penitenziario, tra cui una ragazza di nome Stella, interpretata da un’attrice già nota al piccolo schermo e alle serie TV, nonché famosa anche per essere la bellissima figlia di un noto cantante. Stiamo parlando di Virginia Bocelli, nonché figlia del grande Andrea Bocelli e sorella di Matteo.

“Una ragazza che appartiene a un contesto diverso…”

Sarà lei l’erede del “personaggio assente” da molto tempo ormai, O’ Chiattillo, che insieme a Carmine ha animato le prime stagioni di Mare Fuori? Difficile rispondere a questa domanda, ma una cosa è certa: Virginia Bocelli ha già dato prova di essere una grandissima attrice grazie al suo debutto nella serie Doc – Nelle tue mani.

Recentemente, poi, la giovane donna si è raccontata durante una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, affermando di essere una grande fan di Mare Fuori, di averlo visto con i propri genitori e di essere, in particolar modo, una fan di Rosa Ricci: motivo per cui, oggi, è molto importante poter fare questo percorso in ambito lavorativo e mettersi in gioco.

In questo frangente, però, non sono mancati piccoli spoiler su quello che sarà il suo personaggio. Parlando di Stella, infatti, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Una ragazza che appartiene a un contesto diverso da quello dei ragazzi dell’IPM. Malgrado ciò, si macchia di un terribile crimine. Quando varca l’istituto è completamente da sola”.