Mare Fuori 4, il video dal set: Maria Esposito (Rosa Ricci) cambia look? (Video)

Maria Esposito potrebbe cambiare look nella quarta stagione di Mare Fuori. Spunta un video decisamente insolito.

Maria Esposito è una delle protagoniste indiscusse di Mare Fuori. È entrata a far parte nel cast durante la seconda stagione della serie tv. Da quel momento in poi, si è trasformata in un’icona insostituibile. Il personaggio di Rosa Ricci, infatti, è stato subito apprezzato. Inoltre, il rapporto sentimentale con Carmine non ha fatto altro che aumentare la curiosità del pubblico.

Ad oggi, molti si stanno chiedendo qualche sarà il suo ruolo durante le nuove puntate. Sul web è stato diffuso un video che ha dato origine a non poche domande. In esso, è presente la diretta interessata con un look tutto nuovo. Il trucco è diverso dal solito e anche l’acconciatura, ancora in corso, non è passata inosservata. Potrebbe esserci un motivo ben preciso dietro a tale cambiamento.

Rosa Ricci avrà un nuovo look nella quarta stagione di Mare Fuori? Il video rivelatore

Rosa Ricci avrà un ruolo importantissimo anche nella quarta stagione di Mare Fuori. Il regista Ivan Silvestrini, ovviamente, non ha potuto fornire dettagli in merito, però, la sua storia è ancora tutta da raccontare. Al momento, sono stati diffusi solo alcune foto e qualche breve video tratto dal set. Ce ne è uno che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Qui, Maria Esposito appare diversa dal solito. Un ragazzo, probabilmente appartenente allo staff, è intento a modificarle l’acconciatura. Ha un ferro in mano e si sta dedicando alle sue ciocche di capelli, producendo delle onde leggere.

Inoltre, anche il trucco appare più marcato. Indossa un ombretto rosa, sui toni del rosa e del marrone, che contribuisce a ampliare lo sguardo. Le ciglia sono messe in evidenza da uno strato di mascara e gli occhi sono contornati da uno strato di matita nera. Il rossetto, anche se decisamente più scuro rispetto al consueto look, si adatta perfettamente alle altre caratteristiche.

Al momento, è impossibile fornire maggiori informazioni. Forse, all’interno delle nuove puntate, vi è una scena che necessita di questi particolari accorgimenti. L’unico modo per saperlo sarà quello di assistere alla futura messa in onda. I più fortunati potranno averne già un assaggio durante la Festa del Cinema che si terrà a Roma dal 18 al 28 Ottobre 2023. Per l’occasione, infatti, verranno mostrati in anteprima assoluta i primi due episodi della quarta stagione. Inoltre, saranno presenti anche i membri del cast della serie tv che sfileranno sul Red Carpet.