Manicure a settembre, cosa sfoggiare? Questi colori scuri sono già un must

Con l’arrivo di settembre e dell’autunno i toni dello smalto si fanno più caldi e ricchi di sfumature: quali colori vanno di moda quest’anno?

A settembre l’autunno è alle porte e anche le tendenze per la manicure riflettono i cambiamenti di stagione. Lo smalto, dunque, cambia tonalità rispetto all’estate e alcuni colori vanno per la maggiore, restando sempre amatissimi e intramontabili. Ogni nuovo anno, però, porta con sé anche tante novità e sfumature.

L’autunno è una stagione che evoca un’atmosfera accogliente e avvolgente ed è il momento perfetto per abbracciare colori caldi come il borgogna, il cioccolato, ma anche il giallo, il crema e il nude. Sono tonalità che si fondono armoniosamente con l’atmosfera del periodo conferendo un aspetto raffinato. E basta poco per aggiungere un tocco di stile unico, come ad esempio un po’ glitter dorato a una base marrone per avere un effetto elegantissimo e sorprendente. Ma quali colori sono già di tendenza quest’anno?

Idee di nail art autunnali

Del marrone abbiamo già parlato, ma anche il beige e il tortora fanno tendenza. Così come il verde, che è un colore evergreen che sposa magnificamente tutte le stagioni ma è particolarmente adatto all’autunno: una scelta audace e vivace che cattura l’attenzione. Di tendenza quest’anno ci sono diverse sfumature, dall’oliva allo smeraldo.

Tonalità come il borgogna, il crema e il cioccolato sono tinte calde e intense che donano eleganza e classe in autunno. Il rosso, nel contempo, è un colore che si adatta magnificamente a tutte le stagioni ma è particolarmente apprezzato in questi mesi. Si tratta di una scelta audace e vivace che cattura l’attenzione e si abbina a qualsiasi outfit.

Ovviamente, il classico french non può mancare, così come perfetti risultano tinte neutre come grigio o ghiaccio. Non possono mancare, poi, i classici dettagli: disegni, simboli, adesivi. Si può optare per figure come foglie, fiori o altri motivi ispirati alla stagione. L’ideale è scegliere due colori a contrasto in modo da mettere in risalto la “rifinitura”.

Non dimentichiamo che, in questo periodo dell’anno, c’è una festività che, pur non essendo nostrana, è molto sentita: Holloween. E molte amano scegliere smalti ispirati all’evento o decorazioni a tema. Infine, per chi preferisce restare davvero sul semplice, nuance come il bianco latte o il rosa chiaro possono essere scelte in versione “perlata” per aggiungere un po’ di luce senza risultare “vistose”.