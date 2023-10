Manca ancora poco e poi ritornerà l’ora solare: la data da ricordare e come spostare le lancette di un’ora

Tempo di ora solare e quindi anche di adeguamenteo dell’orologio e del ritmo per il corpo che dovrà nuovamente abituarsi.

L’adozione dell’ora solare ha una lunga storia in Europa, iniziata nel 1966. Questo cambiamento stagionale viene accompagna ogni anno da non poche controversie, ed è sempre stato oggetto di dibattito. Un gruppo di cittadini ha addirittura lanciato una petizione su Change.org per l’abolizione dell’ora solare, sostenendo il mantenimento dell’ora legale per tutto l’anno.

La petizione ha raccolto quasi 300.000 firme, evidenziando l’interesse pubblico in questa discussione. Secondo i sostenitori dell’ora legale perpetua, mantenere la stessa ora tutto l’anno potrebbe portare a un risparmio energetico di un miliardo di euro e avrebbe benefici sulla salute, sebbene su quest’ultimo punto ci siano opinioni contrastanti.

Ora solare: quando cambiare le lancette

Con l’avvicinarsi della stagione autunnale, il clima fresco e le foglie cadenti portano con sé un altro cambiamento annuale: il ritorno all’ora solare. Molti sostenitori dell’adozione dell’ora legale durante tutto l’anno citano diversi benefici. Uno degli argomenti principali è il risparmio energetico.

Secondo un’analisi di Terna, la società di distribuzione dell’energia elettrica, l’ora legale ha portato a un risparmio di circa 10,9 miliardi di kWh e a un risparmio economico di circa 2 miliardi di euro in Italia dal 2004 al 2022. Tuttavia, nonostante le discussioni in corso, il cambio dell’ora rimane un evento fisso nel calendario. Quando le lancette dell’orologio verranno spostate un’ora indietro nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, guadagneremo una luce del mattino più lunga, ma le giornate si accorceranno nel pomeriggio, portando il buio più presto.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, i cittadini di tutta Italia si preparano a spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, regalandosi così un’ora extra di sonno nella notte. Un rituale che si ripete puntualmente ogni anno e che porta con sé tanto fascino quanto dibattito, in corso da tempo. La questione è ancora aperta e spinosa anche se va valutato l’impatto complessivo, sia sul piano economico che fisico.

Mentre ci avviamo verso il cambio dell’ora, rimaniamo in attesa di vedere come evolveranno queste discussioni nel prossimo futuro. Intanto, prepariamoci a dormire un’ora in più e a goderci le mattinate più luminose mentre salutiamo i giorni che si accorciano sempre di più. Il ritorno all’ora solare è dietro l’angolo e porterà con sé il suo consueto mix di opinioni contrastanti e anche di condizioni fisiche non sempre ottimali, ma intanto non potremo far altro che essere felici per l’ora extra di sonno che guadagneremo nella notte del 29 ottobre.