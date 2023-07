Mamme Vip, da Diletta Leotta a Natalia Paragoni: tutti i pancioni dell’estate 2023

L’estate 2023 è la stagione delle mamme vip: da Diletta Leotta a Rihanna, sono moltissime le star in dolce attesa, guardatele.

Manca ancora poco alla nascita dei baby vip più attesi di sempre. Sia in Italia che all’estero, molte donne famosissime nel mondo dello spettacolo sono in dolce attesa, per la gioia dei tanti fan che non mancano mai di seguirle. Dalle italiane Diletta Leotta e Natalia Paragoni fino a Rihanna, Kourtney Kardashian e tante altre ancora, ecco tutte le vip in dolce attesa questa estate.

L’annuncio della sua gravidanza ha lasciato di stucco milioni di italiani. Così Diletta Leotta ha confermato mesi fa il gossip che correva veloce sul web: quello della sua dolce attesa. Fidanzata con il portiere tedesco Loris Karius, la bella giornalista sportiva sfoggia un pancione bello e rotondo. La Leotta è giunta quasi al termine della sua gravidanza, che presto la porterò a conoscere la sua bambina. “80% completed”, ha scritto la bella Diletta in una foto pubblicata su Instagram.

Insieme a lei c’è anche Natalia Paragoni, ormai agli sgoccioli con la sua prima gravidanza. La giovane star di Uomini e Donne aspetta il suo primi figlio dal fidanzato Andrea Zelletta, conosciuto proprio all’interno del programma di Canale 5. La ragazza ha sfoggiato orgogliosa il suo bel pancione al Love Mi, il concerto tenutosi nel capoluogo lombardo che l’ha vista nel pubblico. Anche oltreoceano non mancano le star che presto daranno alla luce i loro bambini.

Mamme Vip, dall’Italia all’America ecco tutte le star in gravidanza

Rihanna sembra ormai averci preso gusto con pannolini & co. Giunta quasi al termine della sua seconda gravidanza, la pop star originaria delle Barbados sta per dare alla luce il suo secondogenito. Rihanna è già diventata mamma lo scorso anno, quando è nato RZA Athelston. Entrambi i bambini sono figli di ASAP Rocky, suo compagno dal 2020.

Sempre negli Stati Uniti ha fatto scalpore la notizia della gravidanza di Kourtney Kardashian. La maggiore delle celebri sorelle statunitensi aspetta il suo quarto figlio, il primo con l’attuale compagno. Dopo Mason, Penelope e Reign, la star americana è in attesa del suo quarto bebè. I primi tre figli sono nati dall’amore con Scott Disick, apparso spesso nel reality Al passo con i Kardashian!. Il bimbo in arrivo, invece, nasce dalla relazione che la bella Kourtney ha da poco iniziato con Travis Barker, il batterista dei Blink-182.

Queste sono solo alcune delle mamme vip che daranno alla luce i loro figli nei prossimi mesi. Tanto in Italia quanto all’estero, l’estate 2023 si colora di tanti fiocchi rosa e azzurri.