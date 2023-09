Mamma gatta coccola i suoi cuccioli, ma non può dimenticare il bebè: il video dolcissimo delle coccole senza distinzioni

Un video pieno di coccole fra gatti e bebè, un amore incondizionato per i più piccoli. I gatti sanno amare senza differenze.

Quando in casa è presente un gatto e sta per arrivare un neonato, è importante preparare il felino alla sua presenza. In questo modo si eviteranno tutte le rivalità e le gelosie. I gatti si rendono conto quando una donna è incinta, per farglielo comprendere la donna che è in attesa deve massaggiarsi la pancia. In questo modo potrà trasmettergli la gioia attraverso i gesti, che rappresentano il modo migliore per fargli comprendere le cose.

I gatti e i neonati vanno d’accordo, basta solamente seguire delle regole di igiene e del comportamento. Non è niente di così complicato, serve semplicemente un po’ di pazienza. Mettere il bebè vicino al gatto porterà ad uno sviluppo empatico maggiore, inoltre il sistema immunitario diverrà più forte. I gatti sanno dare affetto ai bambini, così come fanno con i propri cuccioli, basterà solamente essere dei genitori e dei padroni preparati e attenti.

Il gatto coccola il bebè allo stesso modo dei suoi cuccioli

Il video mostra una mamma gatta con dei cuccioli attorno, li sta coccolando leccandogli il pelo. Una scena davvero molto dolce, ma la cosa che però rende questo filmato ancora più speciale è la presenza di un bambino. La mamma gatta dopo aver coccolato i gattini si dirige proprio da lui. Va vicino al bambino e comincia a leccargli la testa, sembra che voglia proteggere anche il bebè. Un amore incondizionato da parte del felino.

Il gatto va abituato alla presenza dei nuovi arrivati, basta lasciarlo nella stanza del piccolo dove potrà sentire i suoi odori. L’esplorazione libera farà sì che tutte le novità in casa diventino la norma, in questo modo eviterà anche di andare in posti in cui non dovrebbe. Il gatto va coinvolto nella cura del neonato, quando il piccolo si sveglia e piange bisogna chiamare il gatto in modo che partecipi alle attenzioni che gli vanno dedicate. Bisogna mostrare sempre un atteggiamento positivo.

Il gatto va tenuto sempre sotto controllo, infatti è necessario che abbia tutti i vaccini. Inoltre non bisogna mai lasciare i due da soli questo perché, anche se il gatto non è pericoloso, il bambino potrebbe fare qualcosa che lo infastidisce. Da ciò potrebbe scaturire una reazione del felino incontrollata. Infatti anche il piccolo va educato, bisogna fargli capire che vanno rispettati gli spazi del gatto e che non vanno tirati peli, baffi e coda.