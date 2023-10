Mamma che buona la Nutella fatta in casa: identica all’originale, ma con ingredienti sani. Perfetta per i bimbi

Prova la Nutella fatta in casa, per stupire i bambini e non solo. Questa versione è più sana, ma è davvero buonissima: da provare.

Chi resiste al sapore della Nutella? Purtroppo però non è una crema molto sana e salutare, però esiste la soluzione. Se ti piace la Nutella e non riesci a rinunciarvi, puoi provare questa ricetta della Nutella fatta in casa: è identica all’originale ma è fatta con ingredienti sani e naturali.

Questa ricetta è perfetta per bambini ed adulti, da spalmare sul pane tostato e sui pancake, da utilizzare per preparare dolci e farcire brioche croccanti: ce n’è per tutti i gusti. È facile da preparare e soprattutto buona, in tutti i sensi.

Nutella fatta in casa: la ricetta passo passo

Scopri come preparare la Nutella fatta in casa, per conquistare tutta la famiglia e goderti un momento di dolcezza più salutare. Per preparare la tua Nutella fatta in casa, servono prodotti di qualità e circa 20 minuti del proprio tempo.

Ingredienti per 1 vasetto:

80 gr di nocciole sgusciate e spellate

30 gr di zucchero di canna

5 gr di cacao amaro

25 ml di olio di semi

150 gr di cioccolato al latte

2 gocce di essenza di vaniglia

Procedimento:

Tostare le nocciole: tostare le nocciole in una padella, a fuoco medio. Questo passaggio è utile per intensificare il sapore di nocciola e ottenere una crema liscia ed omogenea. Quando sono ben tostate, si possono trasferire in un mixer.

Frullare le nocciole: a questo punto si possono frullare le nocciole per alcuni minuti , fino ad ottenere una pasta densa.

Aggiungere zucchero e cacao: aggiungere nel mixer lo zucchero e il cacao amaro e frullare ancora, amalgamando tutti gli ingredienti tra loro.

Incorporare l’olio e la vaniglia: a questo punto aggiungere alla crema l’olio di semi lentamente, mentre si continua a frullare. Aggiungere poi anche l’essenza di vaniglia e continuare a frullare, fino ad ottenere una crema omogenea e densa.

Sciogliere il cioccolato al latte: in un pentolino sciogliere il cioccolato e, una volta sciolto, aggiungerlo al composto. Mescolare il tutto con una spatola finché non si amalgamano tutti gli ingredienti.

Conservare in frigo: trasferire la Nutella fatta in casa in un vasetto di vetro con il suo tappo e conservare in frigo per circa 2 ore prima di consumarla. Una volta raggiunta la giusta consistenza si può utilizzare come si preferisce.

Ora che è pronta la tua Nutella fatta in casa, puoi preparare una gustosissima merenda, spalmandola sul pane tostato, sui pancake, o usarla come ingrediente per preparare degli ottimi dolci. Preparala con amore e conquisterai tutti!