Makeup no-makeup, il trucco perfetto per sembrare splendide senza sforzo

La tendenza del “no-makeup makeup” è diventata particolarmente popolare perché è adatta a molte situazioni e circostanze diverse, che spaziano dagli eventi più formali alla vita quotidiana.

Il look “no-makeup” è apprezzato per la sua semplicità e la capacità di valorizzare e sottolineare la bellezza naturale di ogni individuo, piuttosto che nasconderla o trasformarla radicalmente; l’attenzione è quindi catturata dalla persona stessa e dalla sua bellezza naturale, anziché essere focalizzata esclusivamente sul make-up.

Questo stile richiede una tecnica ben studiata con l’uso strategico dei prodotti volto ad ottenere un aspetto di freschezza e naturalezza, che ci faccia apparire riposati e luminosi. Lo scopo è quello di far sembrare che la persona abbia una pelle sana, radiosa e lineamenti ben definiti, piuttosto che nascondere queste caratteristiche sotto uno strato di trucco estremamente pesante.

Il concetto chiave alla base di questa tecnica, è quello di bilanciare l’uso dei prodotti trucco leggeri e traslucidi, spesso in texture liquide o cremose, che si fondono facilmente con la pelle. Secondo gli esperti del settore, sorprendentemente, si tratterebbe di uno degli approcci al make-up più complessi da padroneggiare. E questa difficoltà risiede nel fatto che richiede un’abilità eccezionale, precisione e maestria nel creare l’illusione di non indossare affatto del trucco. Ma non si tratta di nulla al di fuori dalla tua portata, e con le giuste accortezze riuscirai ad ottenere un risultato incredibilmente autentico e affascinante.

No-makeup make up: il trucco che valorizza la bellezza naturale della persona

Innanzitutto, per ottenere un trucco leggero e naturale, è fondamentale prendersi cura della pelle in modo impeccabile. Quest’ultima, agendo come una tela uniforme per il trucco, permette un’applicazione omogenea e una maggiore durata, motivo per cui investire in essa è essenziale per ottenere dei risultati davvero sorprendenti.

Tips per la realizzazione

Nel trucco del “no-makeup makeup”, come abbiamo già ribadito, la valorizzazione dei vari tratti del voto dev’essere essenziale e minimale.

Base leggera e sottile

Per la base, l’uso di fondotinta e correttore è discreto e selettivo.

Si sceglie una formula che si fonde bene con la pelle, fornendo una copertura leggera ma uniforme per minimizzare eventuali imperfezioni senza appesantire il viso. Il fondotinta dovrebbe fondersi con il colore naturale dell’incarnato, evitando linee di demarcazione e assicurando un aspetto naturale.

Anche il correttore, viene utilizzato solo per coprire piccole imperfezioni come occhiaie o brufoli, senza mascherare completamente la pelle sana.

Dopo aver applicato il fondotinta e il correttore, possiamo utilizzare una cipria leggera con formula traslucida per fissare il trucco e ridurre eventuali zone di lucidità sulla pelle ma evitando comunque prodotti troppo pesanti che posano opacizzare il viso.

Anche un illuminante, se applicato strategicamente per mettere in risalto alcune aree del viso come zigomi, arco di Cupido, angolo interno degli occhi e arcata sopraccigliare, riesce a conferire un effetto di luce naturale e a dare al viso un aspetto fresco e sano senza apparire troppo accentuato.

Make-up occhi profondo ma naturale

Per quanto riguarda gli occhi, si preferiscono ombretti in tonalità neutre o nude, come colori terra, beige o pesca, che si adattano bene al colore naturale della pelle. Queste sfumature conferiscono un leggero accento sugli occhi di profondità e definizione senza creare un aspetto troppo evidente o eccessivamente truccato.

Anche il mascara gioca un ruolo davvero imprescindibile per questa tecnica. Bisogna evitare infatti mascara troppo pesanti o con effetti volumizzanti, e preferire al contrario prodotti più leggeri e naturali che riescano sì a definirle ed allungarle, ma che non creino l’effetto “ciglia finte”.

Labbra morbide e piacevoli al tatto

Passando alle labbra, l’obiettivo è esclusivamente quello di idratarle e migliorarne la forma senza tuttavia attribuire un aspetto eccessivamente “costruito”. Si utilizzano pertanto matite e gloss in tonalità simili al colore naturale delle labbra, come pesca, rosa o colori nude, che riescono ad aggiungere un tocco di colore e luminosità a queste ultime senza risultare troppo evidenti o eccessivamente pigmentate.