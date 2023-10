Make up: i 7 gravissimi errori che invecchiano e peggiorano il viso “Eppure li commettono tutte”

Creare un make up perfetto è cosa assai ardua, mentre l’errore è sempre dietro l’angolo: i 7 sbagli che commettiamo tutte.

Che si tratti di una cosa banale come applicare il fondotinta o più minuziosa come delineare le labbra, un errore può compromettere in maniera significativa il nostro risultato finale. Questo può accadere non solo facendoci sentire poco bene con noi stesse, ma dandoci l’impressione di apparire addirittura invecchiate. Capita spesso, anche se non personalmente, di vedere una donna e pensare: come le sta male questo trucco. Questo pensiero, per quanto possa sembrare cattivo, nasconde un velo di verità.

Diventare un’esperta di make up non è poi così semplice, ma alcuni accorgimenti possono realmente cambiare il nostro aspetto in maniera positiva, senza per forza indurci ad imparare tecniche complesse da eseguire. Quello che dovremmo fare è semplicemente sbarazzarci delle cattive abitudini.

I 7 errori make up che invecchiano il viso

Capita spesso di notare trucchi molto elaborati tra i profili social, tanto belli quanto difficili da replicare. Tralasciando il fatto che talvolta i filtri fanno la loro parte, gli errori che commettiamo praticamente tutte hanno conseguenze significative sul risultato finale. Tra i tanti modi in cui possiamo sbagliare, questi 7 sembrano essere i più comuni.