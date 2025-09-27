Make up edizione limitata PUPA: stick viso imperdibili per le appassionate

Nel mondo del make-up, pochi concetti riescono a suscitare tanto entusiasmo quanto quello delle edizioni limitate. Che si tratti di una palette di ombretti ispirata alla stagione autunnale o di un rossetto dal packaging dorato natalizio, i prodotti in edizione limitata rappresentano un perfetto connubio tra desiderio, collezionismo e tendenze. Ma cosa rende davvero speciali queste collezioni e perché i consumatori sembrano non poterne fare a meno? Semplice: la loro esclusività.

Oggi voglio parlarti di un make up edizione limitata di PUPA. La linea #GRWSTICK (Get Ready With Stick) nasce per semplificare la routine di bellezza senza sacrificare la qualità. In questa edizione limitata, PUPA propone una selezione di 4 stick viso che coprono ogni fase della beauty routine: dalla skincare purificante al make-up glow, con texture sensoriali e formule efficaci. Ecco i must-have della collezione.

Make up edizione limitata PUPA: i must have

#GRWSTICK – Pure | Maschera stick purificante viso è una maschera viso solida in formato stick, facile da applicare e perfetta per un trattamento purificante rapido ma efficace. Arricchita con ingredienti che aiutano a liberare i pori, assorbire l’eccesso di sebo e lasciare la pelle fresca, opacizzata e uniforme. Ideale per pelli miste e grasse, è la soluzione smart per chi vuole una pelle perfetta anche last minute.

Poi c’è #GRWSTICK – Lip & Cheek | Stick blush & balm labbra è un prodotto 2 in 1 dal finish naturale, perfetto per dare un tocco di colore a guance e labbra con un solo gesto.

La texture cremosa si sfuma facilmente con le dita, regalando un effetto bonne mine immediato. Pratico e compatto, è ideale da tenere in borsa per un ritocco veloce durante la giornata. Il compagno perfetto per look freschi, spontanei e sempre impeccabili.

Invece, #GRWSTICK – Shine | Stick illuminante viso è un highlighter in stick che regala un glow immediato al viso grazie alla sua texture fondente e modulabile.

Puoi applicarlo facilmente sugli zigomi, sull’arco di Cupido o nell’angolo interno dell’occhio per un effetto luminoso e fresco, perfetto per illuminare il make-up sia durante il giorno che per un look più intenso la sera.

#GRWSTICK – Sculpt | Stick contouring viso è l’alleato ideale per scolpire i lineamenti in pochi secondi. La sua texture cremosa si sfuma facilmente, permettendo di modellare i tratti del viso con naturalezza. Senza bisogno di pennelli, consente di creare giochi di luci e ombre per un make-up definito, professionale e veloce.

Questa collezione in edizione limitata è pensata per chi vuole una beauty routine smart, senza rinunciare a risultati performanti e a un tocco di glamour. Ogni stick è un prodotto multiuso che permette di creare look su misura, sperimentare e giocare con texture e colori in modo semplice e immediato. La comodità del formato stick unita a formule di qualità rendono #GRWSTICK il must-have per chi vive una vita frenetica ma ama prendersi cura di sé con stile.

Se sei alla ricerca di prodotti versatili, facili da usare e che ti permettano di esprimere al meglio la tua personalità, non perdere questa edizione limitata firmata PUPA Milano. Sei alla ricerca di altri trucchi per valorizzare il tuo viso? Scopri i migliori eyeliner del mese di settembre.