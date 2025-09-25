Quali sono i migliori eyeliner del mese di settembre: i 3 prodotti che stanno facendo impazzire tutti

Ecco i migliori eyeliner da usare nel mese di settembre. Stanno andando davvero a ruba, anche perché tutte quante le influencer li amano e ne parlano. Scopri quali sono.

Settembre è il mese perfetto per rinnovare il beauty case e sperimentare nuovi look, soprattutto quando si parla di eyeliner: il prodotto must-have per definire lo sguardo in modo deciso o delicato. Con il ritorno alla routine, molte stanno cercando formule che durino tutto il giorno, siano facili da applicare e garantiscano un risultato impeccabile anche nelle giornate più frenetiche. Non è un caso che i social siano invasi da recensioni e video tutorial sui migliori eyeliner del momento.

Questo mese, tre prodotti in particolare hanno conquistato l’attenzione di esperte beauty, influencer e consumatrici esigenti. Si tratta di eyeliner dalle performance eccezionali, capaci di adattarsi a ogni stile e occasione. Che tu preferisca un tratto sottile e naturale o un cat-eye audace, troverai la soluzione perfetta tra i protagonisti di questo settembre. Preparati a scoprire le vere star del make-up occhi del mese.

I 3 eyeliner del momento, amatissimi dalle influencer: ecco quali sono

Il primo è Victoria Beckham Satin Kajal Liner, un prodotto che unisce la morbidezza di un kajal con la resa di un eyeliner. Il suo punto forte è proprio la texture cremosa: scorre sulla pelle senza strattoni, permettendo di definire linee precise ma al contempo sfumabili. Non appena si posa, tuttavia, la formula si fissa e diventa resistente, assicurando poca migrazione e buona durata anche in caso di leggero sudore o umidità. Diversi esperti lo citano come “best all‑around” per la capacità di passare da un tratto nitido a un effetto più morbido, secondo l’esigenza.

Poi troviamo NYX Epic Ink Liner, una scelta amatissima da chi cerca pigmentazione intensa e prezzo accessibile. Si tratta di un eyeliner liquido con punta flessibile che consente di tracciare tanto linee sottili quanto code drammatiche. La formula è pensata per resistere all’acqua e agli sbalzi di temperatura, ideata appunto per “lasting, smudge‑proof wear”. Chi lo prova spesso sottolinea la sua capacità di aderire bene alla palpebra e non trasferirsi.

Infine, Estée Lauder Double Wear Gel Eye Pencil 24H Waterproof rappresenta l’equilibrio perfetto tra un prodotto a mina e resistenza estrema. Si presenta come una matita gel che, una volta applicata, diventa praticamente a prova di sfregamento e lacrime. Se da una parte la sua promessa di “24 ore waterproof” la rende ideale per le giornate lunghe o eventi dove non puoi ritoccare spesso, dall’altra la sua natura “gel” la rende scorrevole al momento dell’applicazione.

Insomma, questi tre prodotti stanno facendo parlare tutti, ma proprio tutti. E tu sei pronta a dargli una chance? Potrebbe valerne la pena!