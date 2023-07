Make up e mare: quali sono i prodotti da evitare assolutamente

Ecco come essere al top anche al mare. I trucchi da scegliere per creare un make up unico, originale e resistente.

Ci sono donne che non vogliono rinunciare al make up neanche durante le intense giornate di mare. Si tratta di una scelta spesso controversa. Si tende a pensare che sia meglio evitare di utilizzare alcuni prodotti sul viso prima di trascorrere qualche ora sulla spiaggia. La sabbia, l’acqua salata e il sole, infatti, potrebbero causare spiacevoli incidenti.

Questa abitudine, però, non è del tutto da demonizzare. Con gli accorgimenti giusti, è possibile sfoggiare un make-up perfetto anche sul lungomare. Ovviamente, bisognerà essere disposte ad apportare alcuni cambiamenti rispetto alla normale routine. Non tutti i prodotti sono adatti. Alcuni possono creare irritazioni, mentre altri non sopravvivrebbero a lungo tra tuffi e riposini sul lettino.

I suggerimenti adottare per un perfetto make up da spiaggia: dal fondotinta al rossetto

Il make up può essere un valido alleato anche al mare, ma solo se si utilizzando i prodotti giusti. Per prima cosa, è fondamentale leggere tutte le informazioni presenti sulle confezioni perché molti presentano al loro interno una protezione contro i raggi del sole. Si tratta di una questione da non sottovalutare vista la delicatezza del visto e delle labbra.

Solitamente, prima di estendere il trucco, c’è bisogno di realizzare una base con il fondotinta. Da questo punto di vista, si consiglia di utilizzare una BB Cream con fattore protettivo. Non sarà troppo aggressivo sulla pelle, ma donerà un meraviglioso effetto all’incarnato. Il suo scopo, infatti, è principalmente quello di uniformare. La leggerezza della crema si sposerà bene anche con l’incessante caldo estivo. Meglio scegliere formulazioni idratanti, che puntano alla luminosità e all’armonia.

Per gli occhi, vanno evitati tutti quei prodotti che con il sudore e l’acqua del mare possono rilasciare spiacevoli aloni scuri. Ombretti in crema, matite e mascara devono essere scelti con molta attenzione. Si consiglia di optare per formulazioni waterproof e a lunga tenuta. Anche in questo caso, però, è meglio testarli sempre prima. L’acqua del mare, per via del sale, ha un effetto più “distruttivo” rispetto a quella che si utilizza per sciacquare il viso. Per lo stesso motivo, è preferibile non usare composizioni in polvere.

Le labbra, proprio come il resto del viso, devono essere salvaguardate. I raggi solari possono favorire la comparsa di antiestetiche macchie oltreché di bruciature e irritazioni. È meglio scegliere un balsamo labbra, con protezione integrata. Colori troppo intensi e opachi rischiano di appesantire il look, mentre texture luminose e dai toni leggere sono decisamente più compatibili con una giornata al mare.