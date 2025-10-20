Màkari anticipazioni seconda puntato | Saverio sta per perdere Arianna | Sfuma il grande sogno

Sono trascorsi diversi anni da quando la prima stagione di Màkari è andata in onda per la prima volta, con protagonista Gaetano Savatteri. L’attore è riuscito a portare al successo una serie televisiva che intreccia misteri, passioni ed emozioni, conquistando così un pubblico sempre più affezionato. Eppure, l’attenzione si concentra ora sul nuovo spaccato di vita del protagonista, Saverio Lamanna, la cui esistenza è stata completamente stravolta da una scoperta arrivata all’improvviso e capace di spezzarlo nel profondo: la scoperta di avere una figlia, Arianna, un’adolescente pronta a mettersi in gioco e con una forte voglia di lasciare Màkari per cercare la propria strada. Màkari, anticipazioni nuova puntata: Saverio sta per perdere Arianna Durante la prima puntata della nuova stagione, …

Sono trascorsi diversi anni da quando la prima stagione di Màkari è andata in onda per la prima volta, con protagonista Gaetano Savatteri. L’attore è riuscito a portare al successo una serie televisiva che intreccia misteri, passioni ed emozioni, conquistando così un pubblico sempre più affezionato.

Eppure, l’attenzione si concentra ora sul nuovo spaccato di vita del protagonista, Saverio Lamanna, la cui esistenza è stata completamente stravolta da una scoperta arrivata all’improvviso e capace di spezzarlo nel profondo: la scoperta di avere una figlia, Arianna, un’adolescente pronta a mettersi in gioco e con una forte voglia di lasciare Màkari per cercare la propria strada.

Màkari, anticipazioni nuova puntata: Saverio sta per perdere Arianna

Durante la prima puntata della nuova stagione, non sono mancati i colpi di scena. Tra questi, la decisione di Suleima di allontanarsi per un periodo da Màkari, così da dare una svolta alla sua carriera e realizzare i suoi sogni. Una scelta che lascia Saverio da solo, seppur affiancato dal fedele Piccionello, il suo inseparabile compagno di avventure.

A complicare ulteriormente le cose, ricompare Michela, un vecchio amore di Saverio, che porta con sé una rivelazione sconvolgente e, allo stesso tempo, un legame inaspettato: la giovane Arianna, che si scoprirà essere la figlia dell’uomo.

Eppure, proprio quando Saverio sembra aver trovato un nuovo equilibrio grazie a lei, la ragazza prende una decisione che lo lascia senza parole: vuole lasciare Màkari per ricominciare altrove.

Arianna pronta a lasciare Màkari: la decisione è definitiva

Secondo quanto riportato dal portale TV Sorrisi e Canzoni, le nuove puntate di Màkari mostreranno Saverio impegnato a costruire un legame con la figlia appena ritrovata, nel tentativo di recuperare il tempo perduto. Tuttavia, il loro rapporto verrà presto messo a dura prova. Le indagini sull’omicidio dello chef Pino Mendola, vecchio amico di Marilù, terranno Saverio costantemente sotto pressione. Allo stesso tempo, Arianna manifesterà la volontà di lasciare definitivamente Màkari per proseguire gli studi in un college esclusivo di Milano.

Pur di non perderla, Saverio sarà disposto a tutto, persino a confrontarsi con il padre della ragazza, figura che avrà un ruolo determinante nel suo futuro. Una nuova prova per Saverio Lamanna, che ancora una volta si troverà a fare i conti con una vita in subbuglio e con un equilibrio che, proprio quando sembrava raggiunto, rischia di crollare di nuovo.