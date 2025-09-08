Mai più sensi di colpa, con questi a pranzo non temo la bilancia

Basta con i sensi di colpa, perché grazie a questa ricetta non temi più il pranzo e nemmeno la bilancia. Pochi ingredienti per un risultato eccellente.

Così come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, infatti, riuscire a rimanere fedeli a una dieta finalizzata alla perdita di peso a volte può diventare molto difficile.

Sulla base di tale motivazione, ci si mette alla ricerca di piatti che possano soddisfare non solo il quadro alimentare, ma anche le nostre esigenze di gusto, ingredienti e tanto altro ancora.

Un esempio pratico e lampante per capire quanto stiamo dicendo, proprio per essere aiutati durante la dieta, è questa ricetta grazie alla quale potrete evitare di mangiare con sensi di colpa, concedendovi i vostri piatti preferiti senza timore.

Addio sensi di colpa: prova questa ricetta a pranzo

Grazie a questa ricetta sono riuscita a rimanere fedele alla dieta finalizzata alla perdita di peso, ma al tempo stesso a rendere il pranzo molto più gustoso evitando ogni genere di senso di colpa. A ogni modo, questo piatto si compone di pochissimi ingredienti, motivo per cui prepararlo sarà davvero semplicissimo.

Gli ingredienti che ci serviranno sono i seguenti:

una patata,

un uovo,

una zucchina,

50 g di fecola di patate,

formaggio a pasta filata tagliato a cubetti.

Ecco come preparare il pranzo senza preoccuparti della dieta

Iniziamo la preparazione della nostra ricetta: prendiamo la patata, eliminiamo la buccia e lasciamola bollire per pochi minuti finché non sarà diventata completamente morbida. Poi la lavoriamo fino a ottenere una purea grossolana e passiamo allo step successivo.

La zucchina, invece, va lavata per bene eliminando le due estremità, poi grattugiata con una grattugia a maglie larghe per unirla alle patate e lavorare il tutto con l’uovo e la fecola, fin quando non avremo ottenuto un impasto compatto e arricchito con un po’ di sale.

Adesso possiamo prendere un coppapasta oppure fare il tutto con le mani: poniamo una prima parte di impasto, aggiungiamo i cubetti di formaggio a pasta filata e ricopriamo con altro impasto. Infine, lasciamo cuocere in padella per 7 minuti per lato, oppure in friggitrice ad aria per 12 minuti a 190 gradi. In alternativa, possiamo metterlo in forno: 15 minuti a 200 gradi in modalità ventilata.

Non ti resta che servire i tuoi burger filanti da mangiare senza sensi di colpa e lasciarti incantare dal loro sapore incredibilmente delizioso. Puoi accompagnarli con una buona insalata di pomodori freschi e cipolla.