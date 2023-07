Macchie di smalto sulle unghie: il rimedio naturale per farle sparire in poche mosse

Per rimuovere le macchie di smalto dalle unghie con bicarbonato di sodio, inizia riscaldando dell’acqua in un contenitore abbastanza grande per immergere per l’appunto comodamente le mani o i piedi, a seconda delle esigenze. Assicurati poi che l’acqua sia calda al punto giusto (non bollente -per evitare scottature-). Aggiungi circa 20 grammi di bicarbonato di sodio per ogni 500 ml di acqua riscaldata nel contenitore e mescola bene fino a completa dissoluzione. Successivamente, immergi completamente le mani o i piedi nella soluzione preparata, lasciando agire per circa quindici minuti per consentire al bicarbonato di sodio di agire sullo smalto macchiato. Dopo aver lasciato agire la soluzione, esfolia delicatamente le unghie con un batuffolo di cotone o una spazzolina a setole morbide per rimuovere ulteriormente lo smalto macchiato. Risciacqua le mani o i piedi con acqua tiepida per eliminare il bicarbonato di sodio e asciugali delicatamente con un asciugamano pulito. Infine, applica una crema idratante o un olio per cuticole sulle mani o i piedi per mantenerli morbidi e idratati.

Ulteriori benefici

Oltre a rimuovere le macchie di smalto, il bicarbonato di sodio potrebbe anche contribuire a esfoliare delicatamente la superficie delle unghie, rendendole di conseguenza maggiormente lisce e levigate. Questo lo rende utile anche per rimuovere altre impurità o residui accumulati sulla superficie delle unghie.