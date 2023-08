Macchie di caffè e tessuti: ad ogni capo il suo rimedio naturale per risolvere il problema

Le macchie di caffè, che siano sulla tovaglia o sugli indumenti, sono tra le più fastidiose da vedere e da rimuovere, ma con i giusti accorgimenti e prodotti è possibile eliminarle efficacemente senza rovinare tessuti e colori

È probabilmente capitato a chiunque, almeno una volta, di versare accidentalmente del caffè sulla tovaglia o di macchiare involontariamente gli indumenti e pensare che si poteva essere più attenti perché le macchie di caffè sono spiacevoli sia da vedere sia da rimuovere.

Spesso infatti, anche in seguito a ripetuti lavaggi, si può notare ancora qualche alone della macchia e allora ci si chiede come poter agire per smacchiare efficacemente il caffè. In commercio esistono diversi prodotti chimici da applicare prima di procedere con il consueto lavaggio, tuttavia sono stati sperimentati anche dei metodi del tutto naturali e convenienti che rimuovono completamente le fastidiose macchie.

Ogni tessuto ha ovviamente le sue caratteristiche quindi è importante, prima di applicare alcuni metodi, fare una prova su una piccola parte prima dell’applicazione di qualsiasi prodotto o soluzione. È inoltre importante sapere che sulle macchie di caffè occorrerebbe agire il prima possibile, perché più la macchia si asciuga più e persistente e difficile da rimuovere perché penetra nelle fibre del tessuto.

I metodi efficaci per rimuovere le macchie di caffè

Basta un attimo di distrazione per trasformare la pausa caffè in un momento irritante perché magari si è macchiato l’abito, la camicia oppure la bellissima tovaglia appena messa sulla tavola. Tuttavia rimuovere definitivamente le macchie di caffè, utilizzando le giuste strategie, sarà semplice ed efficace.

Non tutti sanno infatti che non sempre occorrono prodotti chimici per smacchiare i tessuti e che ci sono ingredienti che con grande facilità si trovano in casa quotidianamente e che possono essere utilizzati anche per smacchiare il fastidioso caffè.

Sugli indumenti di cotone è necessario intervenire il prima possibile immergendoli in acqua molto calda che diluisce così la macchia fino a farla sparire, quando l’acqua calda non è disponibile si può utilizzare dell’acqua ossigenata diluita con acqua tiepida e procedere successivamente al normale lavaggio.

Un ulteriore metodo naturale consiste nell’utilizzo dell’aceto di mele insieme ad acqua distillata preparando una soluzione che conterrà un quarto del primo componente e tre quarti del secondo per poi applicare la soluzione attraverso un contenitore spray sulla macchia da trattare, occorre lasciar agire il composto dieci minuti, strofinare e poi sciacquare.

L’aceto di mele sarà molto utile anche in caso di macchie su tessuti in seta. In questo caso basterà tenere l’indumento in ammollo per un’intera notte in una bacinella contenente acqua calda e due tazze di aceto di mele. Il giorno dopo sarà sufficiente un risciacquo in acqua fredda.

Un attimo alleato come smacchiatore è anche l’aceto bianco che può essere utilizzato diluito nell’acqua per tamponare la macchia di caffè e procedere poi con il consueto lavaggio secondo le indicazioni riportate sulle etichette del tessuto.