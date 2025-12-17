Lutto a Beautiful: la notte che sconvolge la trama, spoiler bomba dagli Stati Uniti

Lutto a Beautiful, un evento sconvolgerà la trama e farà prendere alla soap una piega diversa. Devastanti anticipazioni dagli Stati Uniti.

Chi sarà a morire a Beautiful? Lo scopriamo grazie alle anticipazioni che arrivano dagli Stati Uniti. Bisogna prepararsi al peggio, dire addio ad un personaggio non è mai facile indipendentemente dal ruolo che ricopre nella soap. Sarà un evento inaspettato (o quasi) e che cambierà la trama.

Beautiful continua ad appassionare milioni di italiani nonostante sia una delle soap più longeve. Le vicende dei protagonisti e dei personaggi secondari incollano al piccolo schermo i telespettatori incuriositi da come gli eventi evolveranno. I più curiosi, poi, possono conoscere le anticipazioni della trama perché in America sono avanti rispetto le puntate mandate in onda in Italia.

Proprio dagli Stati Uniti arriva uno spoiler pazzesco che riguarda Luna Nozawa, la giovane figlia scapestrata di Poppy Nozawa. La ragazza verrà arrestata e riportata in prigione in attesa di processo. Si era già finta morta una prima volta ma era stata curata da Li Finnegan al quale deve la vita. La donna vuole concedere alla nipote una seconda opportunità perché pensa che le sue scelte sbagliate siano legate all’aver avuto una madre irresponsabile. Luna non è cattiva, è stata la vita complicata a renderla subdola e perfida ma Li Finnegan verrà smentita dalle nuove azioni della nipote.

Incidente mortale per Luna in Beautiful: i dettagli

Dopo aver drogato Will Spencer per fargli violenza, Luna rimane incita e spera che quel bambino possa evitarle la prigione. Bill e Katie intendono ottenere la custodia del bimbo una volta nato per crescerlo lontano dalla madre. Nel frattempo Luna chiede ad una compagna di cella di colpirla per inscenare un’aggressione e sperare di uscire dal carcere (trucco già usato in precedenza per ottenere la compassione di Bill Spencer).

Poi sconvolta dalla notizia del trasferimento di Will nella casa sulla spiaggia del padre con Electra Forrester decide di accelerare i tempi e di nascondersi nella cesta dei panni sporchi per farsi portare fuori dalla prigione. Il piano riesce, Luna ormai libera corre da Will che non ha assolutamente intenzione di perdonare il suo atto criminoso e le dimostra il proprio disgusto.

In quel momento la ragazza rivela di aver perso il bambino e giura di aver capito gli errori commessi. Will non le crede e fa entrare la polizia e i genitori arrivati sul posto dopo aver scoperto la fuga. Luna, però, riesce a scappare e inizia così una vera a propria caccia all’uomo che finisce quando un’auto la investe. Il rapporto del vicecapo Baker rivela cosa è accaduto. La ragazza è morta a causa dell’impatto con il mezzo ma il suo corpo in obitorio non verrà mostrato. Stavolta sarà morta veramente? Aveva sul serio perso il bambino?