Luoghi magici dei film dove si trovano e come arrivarci: non crederai ai tuoi occhi

Il cinema ci regala anche luoghi magici che possiamo visitare in prima persona. Alcuni sono davvero da non credere. Andiamo dunque a spiegarvi dove si trovano e come arrivarci per passare qualche giorno di relax.

Da sempre la settima arte ci regala sogni, a volte a occhi aperti altri più concreti. Proprio per questo vogliamo portarvi all’interno di alcune location speciali che esistono davvero.

I luoghi magici dai film

Partiamo questo viaggio con Sex Education una serie diventata rapidamente cult. Gli splendidi scenari naturali che scorgiamo, spesso, dall’alto, si trovano nel Symonds Yat nel Regno Unito.

Fast and Furious 6 è stato girato parzialmente alle Canarie, precisamente a Tenerife. C’è una sequenza dove si vede un famoso sottopasso dell’isola dove le macchine sfrecciano e il panorama subito fuori è mozzafiato.

Non possiamo non viaggiare anche in Francia dove sono state girate alcune scene iconiche di Dunkirk di Christopher Nolan. Dunkerque si trova proprio nel paese transalpino a 10 km dal confine col Belgio. Tra i luoghi magici di questo posto c’è sicuramente la spiaggia di Malo-les-Bains.

Vicky Cristina Barcellona non è di certo il film più riuscito di Woody Allen, ma al suo interno troviamo luoghi davvero da sogno. Ovviamente molti ci portano a Barcellona, come capiamo dal titolo, ma non possiamo dimenticare altri piccoli e straordinari scorci su città come Aviles e Oviedo.

E l’Italia?

Ovviamente non mancano luoghi magici che ci portano in Italia. Il nostro paese è stato scelto molto spesso anche per produzioni internazionali, viste tutte le bellezze che ci offre la nazione.

No Time To Die, uno dei film della saga di James Bond, ci porta nella splendida spiaggia di San Nicola Arcella a Cosenza. Non mancano anche altre città del sud del nostro paese come Bari e Matera.

Uno dei registi che maggiormente ci ha portato dentro location straordinarie del nostro paese è sicuramente Ferzan Ozpetek. Questi è partito dal Borgo Santo Spirito di Cuore Sacro a Piazza Farnese presente in Saturno Contro dove ammiriamo altri luoghi di Roma come Via del Corso.

Parliamo ancora di Woody Allen e nuovamente di un film non riuscito, To Rome with Love. Nonostante questo sia considerato all’unanimità il peggior film della storia del regista americano ci offre una Roma frizzante e facilmente riconoscibile. Le vicende dei protagonisti si muovono all’interno di una cornice emozionante e piena di colpi di scena. Inutile negare che chi non c’è stato sogna di andarci.