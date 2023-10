Luisa Ranieri, la routine di bellezza per il viso a cui non rinuncia mai: il segreto della sua pelle perfetta

Luisa Ranieri, attrice di straordinario talento e bellezza, grazie anche alla sua routine per il viso che le permette di avere una pelle perfetta.

Nata e cresciuta a Napoli, Luisa Ranieri è una straordinaria attrice italiana: sin da subito appassionata di recitazione, tanto è vero che le sue prime apparizioni risalgono al teatro mentre è solo nel 2001 che è al fianco di Leonardo Pieraccioni nel celebre film Il principe il pirata. Una carriera, la sua, davvero straordinaria che l’ha vista protagonista di film di serie TV di grandissimo successo.

Tra i tanti ricordiamo il ruolo di Maria Callas su Canale 5, ed è stata al fianco di Adriano Celentano nel programma di Raiuno, protagonista di numerosi film commedia all’italiana. Il cinema è la sua passione tanto è vero che nel 2014 ottiene un importante ruolo, quello di madrina del Festival del cinema di Venezia, dove sul tappeto rosso è apparsa come una sorta di dea. Quali i suoi segreti di bellezza?

Luisa Ranieri, ecco come cura la sua pelle: segreti di bellezza

Protagonista di una recente intervista, Luisa Ranieri si racconta a proposito di bellezza. Ha spiegato di non aver mai avuto una particolare propensione all’esporsi al sole, ragion per cui questa forma di tutela è stata molto importante non solo per la sua carriera, ma specialmente per la sua salute. Non teme l’età e soprattutto soprattutto non teme l’invecchiamento. Bisogna farlo con dignità – ha aggiunto.

L’attrice italiana si è espressa anche a proposito di medicina e chirurgia estetica, sostenendo che sia un qualcosa che può essere utilizzata sempre tenendo presente l’amore verso se stessi e il potersi riconoscere. Non sono mancati i riferimenti al cibo del sud in questo caso la Ranieri ha ammesso di essere sicuramente una buona forchetta, ma di avere optato per un tipo di alimentazione che ha avuto dei risultati risultati positivi anche sulla sua pelle.

Ed è proprio a proposito di pelle che ha spiegato come si prende cura del suo viso che è solita lavare con un prodotto in schiuma, poi dell’acqua micellare, siero, contorno occhi e crema da giorno e da notte. Luisa ha raccontato di essere stata sempre particolarmente ossessionata per la detersione del volto e che ama andare a dormire con una sensazione di pulito in viso – le sue parole.

Questa domanda, ovviamente, ha aperto una discussione circa circa le critiche e sebbene sia una donna esposta ormai da molti anni, l’attrice non ha potuto fare a meno di essere sincera spiegando che dal punto di vista emotivo una critica feroce e gratuita può colpire. Il suo segreto consiste nel prenderne le distanze e bloccare tutti coloro i quali le si rivolgono con volgarità gratuita.