Lorella Cuccarini, la sua cagnolina, in due mesi, è cresciuta tantissimo: le foto social sono dolcissime

Lorella Cuccarini mostra fiera la sua splendida cagnolina. In due mesi è cresciuta parecchio, e le foto sui social ne sono la prova.

Ai fan di Lorella Cuccarini non sfugge mai nulla, soprattutto delle foto e dei video che condivide sui social. Qui, infatti, la celebre artista italiana è una star a tuti gli effetti, per merito anche del vastissimo seguito che annovera. Sono in moltissimi i fan provenenti da tutta la penisola che non mancano mai di seguirla e che non si perdono nessuna novità che la riguarda. Anzi, sono stati proprio loro a notare alcune immagini a dir poco pazzesche. Di che cosa si tratta?

Nel corso degli anni uno dei volti più richiesti sul piccolo schermo (e non solo) è stato quello di Lorella Cuccarini. L’artista romana ha preso parte ad alcuni tra gli show più amati di sempre, tra cui è impossibile non ricordare Fantastico, Paperissima, Scommettiamo che…?, ma anche Miss Italia, Ti lascio una canzone e tanti altri ancora. Negli ultimi anni la Cuccarini si è fatta conoscere e apprezzare anche dal publico più giovane grazie ad Amici.

Qui l’artista romana veste i panni di coach, al fianco di colleghi illustri del calibro di Alessandra Celentano, Arisa, Rudy Zerbi e molti altri. Eppure oggi tutti conoscono Lorella Cuccarini anche grazie all’enorme popolarità di cui gode sul web, per mezzo del suo ricchissimo profilo Instagram. Proprio qui di recente l’artista romana ha condiviso alcune foto, che non sono di certo passate inosservate agli occhi dei followers per un motivo ben preciso.

Lorella Cuccarini, le foto sul web scatenano i fan

Le foto in questione vedono protagonista Lorella Cuccarini insieme ad un membro molto importante della sua famiglia. Si tratta proprio di lei, Coco, la splendida cagnolino che è entrata in casa Cuccarini ormai diverso tempo fan. Negli scatti sui social si vede la showgirl romana che gioca con Coco, felice e sorridente. La celebre Lorella ha voluto far vedere a tutti l’incredibile crescita della cagnolina che, in soli due mesi, è diventata parecchio grande.

“Che fatica per tirarla su”, ha scritto con ironia la Cuccarini nella didascalia che accompagna la foto su Instagram. Inutile dire che le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare, e non sono mancati nemmeno i commenti felici e commossi sulla crescita della splendida cagnolina. Era solo giugno quando la Cuccarini ha presentato ai suoi amati followers la piccola Coco, una meravigliosa cucciola di Rhodesian Ridgeback dal colore marrone scuro e nero.