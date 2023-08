L’odore (insopportabile) di sudore resta impregnato sulla maglia: solo così il problema sarà risolto

In estate sudare in modo intenso è normale, ma che cattivo odore resta impregnato sulle maglie! Come liberarsene?

Per quanto fastidioso e imbarazzante, il sudore è un fenomeno del tutto naturale che riguarda il nostro corpo. Soprattutto in piena estate, quando il caldo si fa afoso e l’organismo deve mantenere stabili i livelli della temperatura. Ovviamente, la conseguenza odiosa, è un odore pungente che talvolta ci mette a disagio, per non parlare degli aloni che restano sui nostri abiti. Come risolvere entrambi i problemi in modo semplice e naturale?

A volte i soli detersivi non bastano, questo lo sappiamo bene. Quando la puzza si è impregnata nel tessuto o la macchia si è ormai fissata nella stoffa, anche la lavatrice sembra non riuscire a vincere la “battaglia”. Per fortuna, a nostra disposizione, ci sono dei comunissimi ingredienti casalinghi.

Addio odore di sudore dai vestiti: così spariscono anche le macchie

Non dobbiamo rassegnarci all’idea che la nostra maglia preferita sia ormai rovinata o che solo la lavanderia professionale potrà rimediare al problema. In casa abbiamo degli alleati preziosi che sono davvero formidabili quando si tratta di contrastare il sudore e le sue conseguenze sugli indumenti. Due, in particolare, di sicuro li troveremo già in dispensa.

Il primo rimedio da provare è a base di bicarbonato. Ciò che occorre fare è andare a mescolare mezza tazza di polvere con dell’acqua ossigenata (che dovrà essere a 12 volumi) e anche con della comune acqua del rubinetto. A questo punto si lavora il composto ottenuto fino a quando non è ben amalgamato, semi-liquido. Bisogna poi andare a spalmare questa sorta di crema sul punto interessato dell’abito, come ad esempio sotto l’ascella. Si attenderà, dunque, almeno mezz’ora che il composto agisca e poi si procederà al classico lavaggio a mano o anche in lavatrice. Ricordiamo di fare sempre attenzione con l’acqua ossigenata: in alcuni casi potrebbe sbiadire i capi, quindi assicuriamoci prima facendo una prova su un tessuto simile, magari vecchio e logoro.

Il secondo rimedio a nostra disposizione sfrutta l’efficacia dell’aceto. Pochi sanno che questo ingrediente è una sorta di antibatterico, capace di “eliminare” quelli presenti sulla stoffa. E che sono anche responsabili, spesso, del cattivo odore. In questo caso andremo a miscelare una parte di aceto con 3 di acqua e immergeremo il capo in questione nel liquido. Bisognerà sempre pazientare, almeno un’ora e poi, come per il trucco di poc’anzi, procedere ad un lavaggio con detersivo. L’aceto donerà anche brillantezza e morbidezza ai nostri capi.