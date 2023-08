Libri da leggere quando si è in vacanza durante la stagione estiva

Se anche voi siete amanti della lettura, non potete non leggere questi 10 libri mentre siete in totale relax sotto il vostro ombrellone.

Il momento più bello dell’anno è finalmente arrivato. Con l’arrivo dell’estate si può dire addio allo stress e accogliere un periodo di total relax. Le tante meritate ferie ci portano al mare: bagno rinfrescante e riposo sotto al sole o all’ombrellone. Quale momento migliore per godersi la lettura di un buon libro?

I libri da leggere sotto l’ombrellone sono tanti. Se cercate un libro che permette di immergervi completamente nelle avventure dovreste prestare attenzione a questi 10 volumi. Attraverso le loro pagine avrete una visione del mondo, a 360 gradi, diversa da quella a cui siete abituati

10 libri da leggere sotto l’ombrellone

Le letture sono caratterizzate da storie davvero commoventi, capaci di far breccia nei vostri cuori

Un’estate dopo l’altra, di Carley Fortune: La protagonista di questa storia è Persephone Fraser la quale ha una solida carriera e buoni amici. La donna non riesce a trovare spazio per l’amore. L’arrivo di una telefonata stravolgerà tutto: dovrà tornare a Barry’s Bay dove precedentemente ha trascorso sei estati indimenticabili. Dopo una grande delusione d’amore da parte di Sam Flork, suo primo amore, lei decise di non tornarci più. Ma arrivata lì le cose cambieranno totalmente