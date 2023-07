Lentiggini finte, Megan Fox lancia il trend: i consigli della make-up artist per replicarle al meglio

La bellissima Megan Fox, nota per i make-up elaborati, di recente ha stupito tutti con una sorprendente trasformazione.

Per la prestigiosa copertina del numero dedicato ai costumi da bagno di Sports Illustrated, Megan Fox ha compiuto una scelta audace e innovativa per il suo look. Abbandonando il solito trucco elaborato che ha contribuito a definire la sua immagine di icona di bellezza, l’attrice ha optato per un approccio più sottile e naturale, svelando una sua nuova ed affascinante dimensione.

Meravigliando il suo pubblico, Megan ha adottato un trucco appena accennato, lasciando che la sua vera bellezza brillasse attraverso una quantità di cosmetici davvero esigua. Ha scelto infatti una base leggera, enfatizzando così le sue caratteristiche senza tuttavia coprirle eccessivamente, ottenendo una pelle radiosa e luminosa ed evidenziando la sua bellezza naturale.

L’aspetto complessivo è stato contornato da un look capelli bagnati che ha conferito all’immagine un senso di freschezza e noncuranza, come se Megan fosse dunque appena uscita dall’acqua. E questa scelta stilistica ha accentuato ulteriormente l’atmosfera di autenticità contribuendo a creare un’immagine intrigante ed elegante.

Ma ciò che ha davvero stupito, è stata la comparsa sul suo volto delle lentiggini dall’aspetto estremamente genuino ed autentico.

Le lentiggini, leggere e ben distribuite, hanno conferito al suo volto un tocco di innocenza e giovinezza, rappresentando una vera e propria deviazione rispetto al suo stile di trucco tradizionale.

Minimal make-up con lentiggini: un look “autentico, giovane e giocoso”

Jenna Kristina, nota truccatrice delle celebrità, ha sottolineato che riguardo alla copertina in questione dedicata ai costumi da bagno, il focus è stato sull’essenzialità e sulla semplicità, motivo per cui la scelta di un trucco minimale con lentiggini in primo piano è stata del tutto sensata.

Come ottenere delle lentiggini dall’effetto naturale ed autentico: i consigli dell’esperta

Per ottenere un effetto di lentiggini naturale e autentico, Kristina ha trovato nel marchio Freck Beauty la sua scelta ideale. Come suggerisce il nome stesso, questo brand è appositamente dedicato alla creazione di lentiggini. La stessa truccatrice ha inoltre rivelato di essere particolarmente affezionata a due prodotti in particolare: Freck OG e Freck Noir, due tonalità diverse che, insieme, si fondono armoniosamente e questa combinazione sarebbe perfetta proprio perché è estremamente raro che le lentiggini reali abbiano tutte lo stesso colore uniforme. Quindi, utilizzando queste diverse tonalità, si può replicare con precisione la variazione naturale delle lentiggini vere.

Jenna Kristina consiglia poi di utilizzare una cipria ombretto, applicata con un cotton fioc rigido o una matita per sopracciglia, per creare lentiggini più scure e intense, al fine di aggiungere profondità e definizione al look ed imitare così la disposizione non uniforme delle vere lentiggini sulla pelle.

Mescolando abilmente le diverse tonalità e dimensioni, chiunque desideri sperimentare questo trend di bellezza unico, riuscirà a ricreare l’effetto naturale e variegato delle lentiggini reali.