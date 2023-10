Le vie dell’Acqua, un viaggio attraverso l’Italia seguendo il flusso delle acque che la attraversano

In Italia si possono scoprire posti incantevoli organizzando un viaggio che segue le vie dell’acqua: un viaggio nella natura e nella storia.

Esistono tante tipologie di viaggi e in Italia c’è un modo davvero affascinante per conoscere le meraviglie del nostro Paese, seguendo le vie dell’acqua. Che siano mulini che ancora funzionano, acquedotti, fiumi o laghi, ci sono itinerari ricchissimi per immergersi in quello che potremmo quasi definire un universo parallelo.

Per comprendere quanto questo genere di viaggi possa essere variegato e offra un’infinità di percorsi, basti sapere che in Italia abbiamo 3000 grandi fontane, 1500 laghi, 1200 fiumi e poi acquedotti, mulini e piccole fontane di ogni tipo che a seconda della regione in cui si trovano cambiano nome.

Viaggiare in Italia seguendo le vie dell’Acqua: un itinerario meraviglioso

Ci sono tantissimi posti da visitare seguendo le vie dell’Acqua, partiamo dall’Umbria con gli itinerari francescani. Qui c’è un percorso di 120 chilometri che parte da Perugia e dall’acquedotto del XIII Secondo e si addentra fino ad Assisi dove si potranno scoprire fontane meravigliose e si potrà ammirare la sorgente naturale Amerino. Si continua a Narni e si prosegue poi fino alla cascata delle Marmore. Un itinerario affascinante, alla scoperta dei punti tanto cari a San Francesco.

Un altro percorso incantevole è l’acquedotto storico di Genova, che pare risalga al 200 a.C. Questa struttura ha 19 punti d’accesso. Un itinerario da seguire è quello che parte dal borgo di Cavassolo. La cosa affascinante di questo viaggio è imbattersi nelle creuze, percorsi naturali che tagliano le varie colline che costeggiano il capoluogo ligure: una meraviglia.

C’è poi il percorso tra lavatoi e fontane di Benevento. Dalla via Francigena fino alla località Egnazia, siamo in una zona famosa proprio per i numerosi lavatoi che sono perfettamente funzionanti. Il percorso parte da Sant’Agata dei Goti e arriva fino a Benevento. La prima tappa è il lavatoio di Raullo. Arrivati a Benevento ci sono poi una serie di splendide fontane da ammirare.

Un’altra idea di itinerario in Italia per seguire le vie dell’acqua è il sentiero dei Mulini in Veneto. Qui sembra di immergersi in un luogo senza tempo, dove ci sono strutture ancora perfette che unite a ponti e ruscelli rendono questo scenario unico. L’itinerario è breve, è lungo 3 km, ciò consente di percorrerlo anche a una famiglia. E’ un sentiero perfetto per ammirare un luogo incantato, dal torrente Rujo al Bosco delle Penne Mozze, c’è anche una piccola cascata che sembra incantata.