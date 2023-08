Le unghie di tendenza di questa estate 2023: così il modello lip gloss nails sta spopolando

Si chiamano lip gloss nails e non la nuovissima tendenza in fatto di unghie per l’estate 2023: come ottenere un effetto perfetto?

Per l’estate 2023 la moda per quanto riguarda la manicure parla chiaro: unghie effetto lip gloss. Proprio come il prodotto di make up per le labbra, che le fa apparire subito più lucide e cremose, così la manicure effetto lip gloss dona alle mani eleganza e raffinatezza. Ma come si realizza?

L’estate è la stagione del colore per antonomasia. Le più audaci potranno osare con le tonalità fluo e super accese, mentre le più classiche andranno dritte verso i colori pastello e tenui. Ma c’è una nuovissima tendenza che sta spopolando in Europa e che si sta facendo largo pian pianino anche in Italia. Di che cosa si tratta?

Sono le lip gloss nails, unghie super curate ma dall’aspetto estremamente naturale. Giocata sui toni neutri e tenui, questa manicure si adatta a tutti i tipi di incarnato, donando subito un aspetto incredibilmente curato e sofisticato. Dal bianco latte al rosa carne, passando per il beige e il color gianduia, le lip gloss nails si possono declinare in mille modi diversi.

Lip gloss nails, i segreti per una manicure perfetta a casa o in salone

La parola d’ordine delle lip gloss nails è brillare. Ecco perché, secondo quanto riportato da msn.com, ci sono pochi passaggi ma rigidi e super precisi per ottenere un effetto super glamour sulle unghie. La lip gloss manicure si può realizzare sia con il semipermanente che con il gel, ma anche con un comune smalto. A casa o in salone, l’effetto deve essere il più lucido possibile.

In commercio esistono moltissimi brand che hanno abbracciato la moda del nude, declinando le tonalità degli smalti in rosa e beige carne molto eleganti. Dopo aver applicato lo smalto sull’unghia pulita e ben limata, l’importante è ricordarsi di applicare un top coat lucido, in grado di regalare l’effetto glossy che tanto va di moda in questo periodo. E per chi vuole un risultato più duraturo?

Le lip gloss mails possono essere realizzate sia con il semipermanente che con il gel. In questo caso il consiglio è quello di rivolgersi a delle esperte del settore, che sapranno come ricreare l’effetto lucido. Per le amanti del fai-da-te, invece, i passaggi sono pochi ma molto chiari.

Una volta preparata l’unghia con la limatura e la rimozione delle eventuali cuticole, si passa ad una base per poi applicare lo smalto semipermanente o il gel. In questo caso bisogna rispettare scrupolosamente i tempi di posa i lampada e i passaggi dei diversi prodotti, così da evitare imperfezioni o opacità ed avere un effetto super glossy.