Le piante per chi non ha il pollice verde: super resistenti, non moriranno mai

Alcuni tipi di piante riescono a sopravvivere molto più di altre, adatte soprattutto per coloro che fanno più fatica a prendersene cura.

In natura molte piante hanno la capacità di adattarsi a una varietà di situazioni e ambienti in modo sorprendente, laddove altre non ce la farebbero. Alcune riescono a sopravvivere anche nelle condizioni più avverse, e questo male sia per le piante in natura che per quelle che vengono adottate in casa.

Questa capacità le rende ottime piante da tenere anche per coloro che fanno molta fatica a prendersene cura, ma che avrebbero piacere di tenere delle piante in casa, in giardino o nel proprio balcone/terrazzo.

Le piante più resistenti da tenere in casa

Non tutte le persone hanno il pollice verde, c’è chi fa molta fatica a prendersi cura delle piante anche amandole. Ciò può essere dovuto all’ inesperienza, poco tempo a disposizione, smemoratezza nel prendersene cura, ecc. e questo può portare alla morte delle piante in poco tempo, causata dalla mancanza di acqua, di luce o causa di parassite e altri fattori negativi che può subire la pianta. Alcune piante possono essere più resistenti a sopravvivere anche di fronte a diverse mancanze, adatte a convivere con persone che non hanno il pollice verde. Le piante più resistenti sono:

Piante grasse o succulente

Questo tipo di piante oltre ad essere economiche sono anche poco esigenti e dall’aspetto curioso. Pinte grasse o succulente hanno la capacità di trattenere grosse quantità d’acqua nelle loro foglie e nel fusto, e ciò permette loro di sopravvivere anche nella siccità, e in caso di lunghi periodi in assenza di acqua. Prosperano soprattutto a contatto con la luce del sole, basterà posizionarle in un punto luminoso all’esterno o all’interno. Possono essere innaffiate 1 volta a settimana oppure ogni 10 giorni.

Yucca

La pianta Yucca è estremamente resistente, si adatta a diverse condizioni avverse. La sua abilità di sopravvivenza è dovuta al suo particolare aspetto, si presenta come una bellissima pianta alta, con foglie lunghe e strette, coperte da una sottile cuticola che aiuta la pianta a ridurre la perdita di acqua e umidità. In questo modo è in grado di sopravvivere anche in condizioni aride e climi molto caldi. Inoltre, non richiede molta illuminazione. Può essere innaffiata anche ogni 2-4 settimane.

Lavanda

La lavanda è un’altra pianta molto elegante e aromatica da tenere in casa, con i suoi fiori violacei può essere aggiunta a qualsiasi spazio. Una volta stabilita, la lavanda resiste tranquillamente alla siccità e cresce in poco tempo. Richiede solo di essere esposta alla luce solare diretta per almeno 6-8 ore al giorno, e richiede di essere innaffiata solo quando il terreno al tatto sarà secco.