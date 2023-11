Le piante in cubi di legno: dalla palma al peperoncino, scegli quella perfetta per chi ha il pollice verde

Arriva l’idea regalo più adatta per chi ama dedicarsi alle piante (o anche per chi non ha il pollice verde): tutto sulle piante nei cubi

Negli ultimi anni in ogni parte del mondo, il tema “green” è diventato sempre più caro a tantissime persone. Complice lo stress e la vita cittadina, molti riscoprono infatti, una grande passione (e una vera necessità) di accostarsi al mondo naturale. Questo significa anche solo semplicemente apprendere tutti i segreti del giardinaggio o, da più inesperti, decidere di ospitare in casa propria le piante più varie.

Da balcone, da terrazzo o da interno, le possibilità di acquisire un “pollice verde” sono davvero infinite. Ma cosa accade quando invece, il pollice è più che altro “nero”? Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di restare completamente affascinati da una bellissima pianta, tanto da decidere di acquistarla con molto entusiasmo. Dopo poco però, succede di ritrovarsi con un cumulo di paglia, convincendosi di non saperci proprio fare.

Tutto sulle Ecocube: l’idea regalo green a prova di principiante

Le variabili per la buona crescita di questi organismi infatti, sono tante. Tra queste la qualità e la tipologia del terreno, ma anche l’esposizione solare e le innaffiature. Quel che è certo è che la voglia di ritentarci non passa mai. Ecco allora la perfetta idea regalo che convincerà tutti ad assistere al miracolo della natura (in modo semplicissimo): arrivano le piante in cubi di legno.

Con il Natale alle porte, la ricerca del giusto regalo si fa sempre più stressante. Perché allora, non rivolgere il proprio interesse a questa originale opportunità? Si tratta delle Ecocube, dei veri e propri cubi di legno che permettono di far crescere una pianta in casa propria e senza fatica. In un periodo in cui la sostenibilità è un tema fondamentale, questo oggettino si presenta come 100% naturale ed ecologico. Si parla nello specifico, di un kit in miniatura che comprende un terreno speciale, i semi e il fertilizzante.

Si potrà scegliere tra tantissime tipologie di piante, che spaziano dalle aromatiche a quelle decorative. Fragola, basilico, palma, girasole, aloe vera, cactus e mimosa, le opzioni vanno incontro proprio a tutti i gusti. Il funzionamento è semplicissimo. Tutto ciò che c’è da fare sarà rimuovere la chiusura adesiva, annaffiare e riporre il cubo in una zona illuminata. In base alle tempistiche di crescita, si assisterà in breve tempo al suo germogliare.

Ma non è tutto, perché una volta che la pianta avrà bisogno di più spazio, potrà essere interrata direttamente con il suo cubo. Si tratta infatti, di un componente organico biodegradabile che si trasformerà in fertilizzante. Non soltanto idea regalo per Natale, compleanni e ricorrenze. L’Ecocube diventa una perfetta idea naturale per le bomboniere. I siti “Troppotogo” e “Verdevivendo” sono alcune delle fonti in cui trovare questo gioiellino green. Il suo prezzo parte dai 7-8 euro.