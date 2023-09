Le piante in casa amiche di cani e gatti, ecco quali sono quelle pet friendly

Cani e gatti non sono al sicuro con tutti i tipi di piante: alcune però sono pet friendly e adatte da acquistare mettere in casa.

Avere un animale è una delle esperienze più belle che si possono vivere e, oltre a divertirsi e trascorrere del tempo in sua compagnia, bisogna prestare particolare attenzione alla sua salute e uno dei primi pasti per farlo è assicurarsi che la casa sia completamente sicura per loro.

È molto facile che in casa si tengano delle piante per adornare l’ambiente e dare un tocco di vivacità, ma se si ha un cane o un gatto bisogna prestare particolare attenzione a quali piante si decidono di tenere: alcune di essi infatti potrebbero provocare dei gravi danni di salute a questi animali, poiché risultano essere tossiche per loro. Di conseguenza, è meglio acquistare delle piante che invece non avranno alcun effetto negativo sulla loro salute e che quindi possono essere tranquillamente tenute in casa anche alla loro portata.

Le quattro piante pet friendly da tenere in casa

• La felce: questa pianta è perfetta per essere appesa in un vaso al muro, in particolar modo in una zona come il bagno in modo tale da creare un’atmosfera rilassata e tranquilla. È una pianta parecchio robusta che appartiene a una famiglia con più di 700 specie. Prendersene cura è veramente semplice, visto che richiede poca acqua e non deve essere esposta direttamente alla luce del sole

• La bromelia: questa pianta è conosciuta anche con il nome di “pianta dei 90 giorni” poiché questo periodo di tempo corrisponde alla durata della sua fioritura. È una pianta perfetta per gli interni e permette di donare un tocco di eleganza e di colore alla casa visto che i suoi fiori sono molto particolari grazie alla loro forma a cono e le foglie sono lucide. Basta tenerla in un ambiente umido e direttamente sotto la luce solare

• L’orchidea: questo fiore è in grado di donare un’atmosfera particolarmente esotica alla propria casa e può essere posizionato in un luogo umido in cui vi è una buona luce, ma senza metterla direttamente sotto di essa, per evitare che i raggi del sole possano bruciarla e rovinarla

• La calathea: questa pianta è molto particolare, visto che le sue foglie si muovono il su in giù durante la giornata e sono di grandi dimensioni con delle striature chiare e scure. È una pianta perfetta per gli ambienti in cui non arriva parecchia luce naturale, visto che ha bisogno di stare lontana da essa. Inoltre è perfetta per decorare gli ambienti