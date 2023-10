Le acconciature retrò passano di moda: sulle passerelle spopola l’effetto bagnato e luccicante

La fashion week parigina dà una sferzata nuova alle capigliature proponendo stili con effetto bagnato e molto luminosi. Come saranno i nostri capelli nei prossimi mesi?

La settimana della moda di Parigi è un prestigioso evento che si svolge due volte all’anno nella città di Parigi. Si tratta di due sfilate ben separate: una per le collezioni primavera/estate e l’altra per le collezioni autunno/inverno. E’ la Fédération Française de la Couture, l’organizzazione che sovrintende alla moda francese a stabilire le date e le ultime, hanno abbracciato il periodo che andava da lunedì 25 settembre al 3 ottobre.

Sono giorni intensi per designer, case di moda e stilisti di fama internazionale, perché presentano le loro nuove collezioni, catalizzando l’attenzione di esperti del settore, giornalisti, celebrità e appassionati di moda da tutto il mondo. La fashion week parigina è una delle più importanti e influenti del mondo della moda.

Le acconciature severe e futuriste dell’ultima fashion week parigina

Quest’ultime sfilate parigine hanno presentato un elemento comune, ossia il gel. Esso, infatti, appare sia nella sfilata di Saint Laurent sia in quella di Dior, ma conquista anche Pierre Cardin, Daweï e Anrealage, che quasi sembra plastificare le chiome.

Il risultato sono capelli luminosi, dall’aspetto bagnato, adatti davvero a tutti. I capelli sembrano volatilizzarsi nel nulla, quasi come se fossero troppi timidi per esporsi. I capelli alla Paris Fashion Week, infatti, si ritirano in chignon strettissimi e disciplinati. Sono acconciature che “tirano” letteralmente i capelli all’indietro, liberando il viso e mettendo in primo piano occhi e labbra.

È un gioco raffinato ed elegante che, nonostante l’uso di rossetti rossi e labbra “seducenti”, esprime la voglia di liberarsi finalmente dalle convenzioni di genere. Questi stili possono essere sia severi che audaci, plasmando la parte anteriore dei capelli per dare vita ad una sorta di finto pixie cut oppure al contrario, suggerendo appena l’idea di acconciatura, che però ha lo scopo di essere funzionale più per nascondere i capelli che per metterli in mostra.

Niente più lunghezze, perché vengono imprigionate da disciplinati chignon che si adoperano per trattenere ogni singola ciocca ribelle. Nella sfilata di Saint Laurent, per esempio, le chiome vengono legate attraverso intricati intrecci e torchon posizionati sulla nuca. I capelli sembrano dissolversi, intrecciandosi in acconciature rigorose ma che allo stesso tempo appaiono anche futuristiche.

Il viso, in questo modo, appare in primo piano e si eliminano i piccoli baby hair (piccoli ciuffetti di capelli che si formano all’attaccatura dei capelli sulla fronte, sulle tempie e dietro il collo) e permettendo alle radici di risplendere grazie alla lucentezza del gel. Così facendo si aggiunge texture alla chioma, eliminando persino la posizione della riga e creando un’acconciatura uniforme che si adatta sia ai capelli lunghi che a quelli corti.