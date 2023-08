Le 5 migliori creme anti-età per gli over 30: così hai una pelle perfetta

Stai cercando delle creme anti age per prenderti cura del tuo viso? Queste sono le migliori 5 tra cui poter optare.

Tutte le donne desiderano poter rimanere con una pelle liscia, tonica e senza rughe con l’avanzare dell’età e le creme antiage sono un’ottima soluzione per raggiungere questo risultato.

Le creme anti age dovrebbero essere usate fin da quando si hanno trent’anni, visto che il loro scopo è quello di prevenire la formazione delle rughe e quindi è indicato iniziare a farne uso prima che esse compaiono. Esiste una grande quantità di creme anti età e non è sempre facile trovare quella che più si adatti alla propria pelle e che possa effettivamente portare a dei risultati concreti. Vi sono 5 creme in particolare che aiutano in maniera efficace a mantenere un aspetto sano e giovane.

Le 5 creme anti age a cui affidarsi

• Ideal Resource, crema levigante ristrutturante di Darphin: questa crema è realizzata e arricchita da un trio di fiori che permette di ricostruire la pelle donandole un aspetto giovane e levigato, oltre che ad aumentare la luminosità dell’incarnato e a levigare eventuali linee e segni di età si stanno iniziando a insorgere

• Premier Cru di Caudalie: questa crema presenta un grande concentrato di acido ialuronico e va applicata sia la mattina sia la sera sul viso struccato e asciutto, partendo dalle zone centrali del viso estendendola verso quelle esterne con dei movimenti dal basso verso l’alto, in modo tale da fare anche un ottimo massaggio che aiuta a migliorarne l’assorbimento

• Revitalizing Supreme+ Moisturizer di Estèe Lauder: questa crema è arricchita con il 99 % di Hibiscus Morning Bloom, con estratti di Moringa, oltre che ha un estratto di cellule staminali di cactus e acido ialuronico che assieme permettono di ottenere una pelle molto più soda e levigata

• Moisture Surge 100-Hour di Clinique: questa crema ha la particolarità di idratare fino a 100 ore di fila e riesce a donare anche una gradevole sensazione di freschezza, oltre che a mantenere l’incarnato luminoso e la pelle rimpolpata, ed è adatta anche per le donne che hanno una pelle particolarmente sensibile

• Rose Face Cream di Fresh: questa crema infine è adatta a qualsiasi tipo di pelle ed è composta da due diversi tipi di acido ialuronico che formano un velo protettivo sulla pelle e al tempo stesso la nutrono; inoltre la sua formulazione leggera le consente di idratare subito la pelle e di renderla setosa fino a 72 ore di fila