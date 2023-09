Lavastoviglie per cucinare? Forse non lo sai, ma ecco i cibi che puoi cuocere

La lavastoviglie viene usata ogni giorno per lavare piatti, bicchieri e posate. Ma pochi sanno che può essere usata anche per cucinare.

Uno degli elettrodomestici più usati in casa è la lavastoviglie, dove ogni giorno vengono lavate stoviglie, piatti, bicchieri, posate… Si è visto che lavare i piatti con questo elettrodomestico, piuttosto che farlo a mano, permetta di risparmiare acqua ed energia. Si stima che con una lavastoviglie di classe A con il programma eco si consumino circa 16 litri di acqua mentre lavando a mano, con una bacinella e tappando il lavandino, si consumano circa 20 litri di acqua. La lavastoviglie è quindi uno strumento sostenibile per svolgere le proprie faccende in casa. Ma c’è anche un altro motivo per cui può essere vantaggioso dotarsi di una lavastoviglie. Sì, perché con questo elettrodomestico si può anche cucinare.

Come cucinare con la lavastoviglie (e risparmiare energia)

Oltre ad essere uno strumento utile per lavare i piatti, le pentole, i bicchieri e le posate, la lavastoviglie viene sempre più usata per cucinare, risparmiando energia.

Tutto questo è possibile grazie al vapore che si genera nell’elettrodomestico quando lava. Di fatto il principio è lo stesso di quello di una cottura a vapore. Le temperature variano in base al tipo di lavaggio usato: il programma eco corrisponde ad una temperatura di 50°, il programma normale ad una di 60° e il programma intensivo ad una temperatura di 70°. Praticamente per cucinare con la lavastoviglie è necessario prima di tutto sigillare ermeticamente il cibo in vasetti di vetro o sacchetti per il sottovuoto.

È importante fissare il sacchetto o il vasetto in modo che non si sposti durante il lavaggio. I vasetti e i sacchetti per sottovuoto possono essere usati più volte, lavandoli bene e facendoli asciugare all’aria. I cibi che si possono preparare possono essere verdure, carne, pesce, frutta, ortaggi e tutto ciò che può essere cotto a basse temperature. Le carote e le zucchine, che necessitano di cotture a temperature più elevate, possono essere pre-cotte in lavastoviglie, poi la cottura dovrà terminare in padella o in altro modo.

È sconsigliato invece cuocere riso o legumi, che necessitano di cotture lunghe ed alte temperature. Insomma, si può liberare la fantasia e utilizzare questo elettrodomestico per questo tipo di cottura che, fra l’altro, è molto leggero e salutare. Permette di cuocere senza eccedere con i condimenti (che possono essere invece messi a crudo) e di risparmiare energia.