Non puoi lavare le porte di casa rischiando di rovinare il legno: ecco il trucchetto più sicuro ed efficace

Lavare le porte di casa in legno da oggi è facile con pochi semplici passaggi. Il tutto può essere svolto senza rovinarle

Il legno può essere pulito con dei rimedi naturali: le porte sono le più difficili da fare, visto il materiale caldo ed elegante, ma anche molto delicato. Utilizzare metodi di pulizia troppo aggressivi può danneggiarlo in modo permanente. Con pochi semplici step si può però agire senza rovinarlo.

Spesso le porte si accumulano di polvere sulla superficie, in particolare lungo i bordi superiori e laterali. Prima di tutto è necessario eliminare i residui più grandi ed eventuali ragnatele. Basterà usare un panno cattura polvere o un piumino.

Lavare porte in legno, ecco come fare per non danneggiarle

Il primo trucco è quello dell’aceto bianco, un classico per la pulizia degli ambienti domestici, perché coniuga proprietà sgrassanti a quelle pulenti. È utile sia per la pulizia generale sia per la rimozione delle macchie. Per usarlo serve mescolare un bicchiere di aceto bianco con due litri di acqua, per poi immergere un panno in microfibra. Strizzarlo bene e passarlo sulla porta. Risciacquare poi con acqua tiepida. Per raggiungere poi un effetto lucidante, aggiungere al composto un cucchiaio di olio di oliva che nutre, protegge e lucida tutti i tipi di legno.

Se la macchia non si toglie con l’aceto bianco, un altro rimedio naturale consiste nell’utilizzare una patata. Con il suo potente effetto assorbente riesce a eliminare le macchie del legno. Bisognerà tagliarla a metà e sfregarla sulla chiazza. Per verificare la tollerabilità, è opportuno prima provare in una zona nascosta.

Il lavaggio generale di ogni tipo di porta in legno può essere fatto con il sapone di Marsiglia. Quattro litri d’acqua tiepida con una manciata di scaglie di sapone di Marsiglia o un cucchiaio di sapone Marsiglia liquido dovrebbero risolvere il tutto. Il composto va utilizzato passandolo sulla porta in legno con un panno in microfibra. Risciacquare poi con acqua tiepida. Avrete la vostra porta pulita e luminosa.

Il latte è un ottimo rimedio per le porte in legno, in particolare quelle in legno di noce, grazie alle proprietà solventi e lucidanti. Mescolare un bicchiere di latte a due litri d’acqua e passarlo sulla porta con un panno. Passare poi dell’acqua tiepida.

Uno spray lucidante può essere un buona alleato per lucidare il legno senza lasciare aloni, con:

2 cucchiaini di olio di oliva

1 bicchiere d’acqua

il succo di limone

un flacone spray

Basterà soltanto unire gli ingredienti.

Come pulire il vetro delle porte

Le porte in legno portano spesso una vetrata centrale che va comunque lavata durante la pulizia. Per lavarle, vi basterà unire in uno spruzzino acqua e aceto in parti uguali e vaporizzare la soluzione sul vetro, aiutandovi con una spugnetta oppure dei fogli di giornale.