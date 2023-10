L’autunno dannoso per i nostri capelli, meglio ricorrere ad un integratore: i migliori in commercio

Con l’arrivo dell’autunno i capelli si danneggiano più facilmente: ecco come aiutarli con i giusti integratori.

I capelli sono una parte del nostro corpo molto fragile e rischiano di rovinarsi con facilità: proprio per questa ragione bisogna sapere come prendersene cura al meglio e come riuscire a nutrirli per renderli sani e forti di nuovo.

Con l’arrivo dell’autunno è facile infatti che la chioma si rovini particolarmente soprattutto visto che il caldo dell’estate tende a farli seccare e che i raggi solari contribuiscono a renderli molto più deboli. Nicolò Rivetti, dermatologo e tricologo, spiega infatti che i raggi del sole vanno a danneggiare la cheratina presente nei capelli e di conseguenza riducono il vigore del capello stesso; inoltre continua affermando che la salsedine li disidrata particolarmente. Per evitare di avere dei capelli secchi, rovinati e non troppo gradevoli da vedere, si possono utilizzare degli integratori che vanno a ristabilire la loro bellezza e salute.

Ecco quali integratori acquistare: i migliori in commercio

Mariuccia Bucci, dermatologa e presidente dell’ISPLAD, propone alcuni consigli per tornare davvero una chioma sana e forte e al tempo stesso per prevenire la caduta dei capelli. “La caduta post estiva è un fenomeno normale che non deve spaventare. Due sono le strade: lavorare sulla ristrutturazione e aiutarli nella nuova crescita.”

In base ai suoi consigli bisogna utilizzare degli aminoacidi come la biotina, l’arginina e la cisteina che aiutano a ridonare la giusta struttura alle fibre dei capelli e alla cheratina da cui sono costituiti. In particolar modo, la vitamina B sei è fondamentale per sintetizzare la cheratina e nutrire i follicoli. Anche sostanze come l’omega 3 aiuta a contrastare i processi di micro infiammazioni dei follicoli piliferi aiutandoli a essere in salute e a evitare che i capelli cadano con troppa facilità.

Gli integratori per capelli sono ottimi per poter assumere queste e altre sostanze con facilità e l’ideale è assumerli per almeno tre mesi, ovviamente dopo aver avuto la conferma da parte del proprio medico. Tra i migliori in commercio si possono trovare i seguenti:

• Estetic Formula di Solgar: in cui sono presenti rame, zinco e vitamina C per proteggere e rinforzare i capelli

• Omega 3 di FoodSpring: un prodotto vegano è realizzato con olio di alghe, con un’azione antinfiammatoria

• Vitamin B di Ibsa: si tratta di un integratore realizzato con 30 film che si sciolgono facilmente in bocca

• ZincoDyn di Metagenics: contenente zinco e selenio che aiutano anche la salute di unghie e pelle

• PhytoPhanere di Phyt: che possiede molte vitamine del gruppo B e che dà volume e rinforza i capelli