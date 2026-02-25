Laura Pausini splendida a Sanremo 2026, come ha fatto a perdere 20 kg?

La bellezza di Laura Pausini è sempre stata disarmante sotto molteplici punti di vista: non è soltanto un’artista stratosferica, ma è anche tra le donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Ma com’è riuscita a dimagrire velocemente e, soprattutto, quanti chili ha perso?

La vera rivelazione del Festival di Sanremo 2026, in un certo modo, è proprio Laura Pausini: l’artista si è mostrata al top della sua bellezza, così come mai i fan avrebbero immaginato di poterla vedere. Non si tratta di una trasformazione, ma di un’evoluzione avuta nel tempo dalla cantante, che ha preso sicurezza di sé, ama mettersi in gioco in campo musicale e anche nella conduzione e, soprattutto, ha trovato il perfetto equilibrio tra benessere e alimentazione.

Non a caso, a tenere banco in campo mediatico troviamo proprio la dieta che ha cambiato considerevolmente la vita e il fisico di Laura Pausini.

Quanti chili ha perso Laura Pausini?

A rompere il silenzio, da questo punto di vista, è stata lei stessa in diverse occasioni. Infatti, sembrerebbe proprio che Laura Pausini abbia perso circa 20 kg grazie a un’alimentazione corretta e all’esercizio fisico che l’ha aiutata in questo frangente. Fattori determinanti non sono stati eventuali farmaci, bensì costanza e determinazione. Si tratta di un programma ferreo che ha seguito per diverso tempo e che le ha permesso di ottenere risultati pazzeschi.

Infatti, a Sanremo 2026 Laura Pausini è scesa sul palco dell’Ariston in tutta la sua bellezza, con un’immagine diversa e soprattutto più matura rispetto agli anni in cui si presentò per la prima volta con la canzone La solitudine, che tutti conoscono come: “Marco se n’è andato e non ritorna più”.

“Per perdere chili ci vogliono…”

Ancora una volta, Laura Pausini è tornata ad essere protagonista della scena, il tutto grazie a questa nuova immagine di sé mostrata al Festival di Sanremo, ma che in realtà è frutto di un lungo cammino fatto per prendersi cura di se stessa.

A rompere il silenzio, così come fa sapere anche il portale IoDonna.it, è stata la stessa cantante in passato, dopo aver pubblicato una foto di Pasqua che la mostrava appunto molto cambiata e con un corpo che aveva trovato, quindi, l’equilibrio tra benessere e piaceri della tavola. In particolar modo, a chiunque le avesse chiesto come avesse fatto a dimagrire, Laura Pausini aveva spiegato quanto segue: “Non ho fatto punture, non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente, nonostante tutti me li consigliassero. A proposito di questo, non sono un medico, ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferirei conoscere le possibili controindicazioni”.

Parlando proprio di un percorso fatto di costanza, esercizio fisico e voglia di cambiare se stessa, la Pausini concluse così: “Per perdere chili (a me perlomeno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio, e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore…”.