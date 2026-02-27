Laura Pausini Sanremo 2026 | chi veste la cantante

Più firme d’alta moda per il ritorno all’Ariston: a Sanremo 2026 Laura Pausini alterna grandi maison italiane, costruendo un racconto di stile coerente e sofisticato. Per la sua presenza a Sanremo 2026, Laura Pausini non si affida a un solo nome ma sceglie di collaborare con più stilisti, valorizzando ogni serata con un’identità diversa ma sempre riconoscibile. La cantante punta su creazioni di Giorgio Armani Privé e Alberta Ferretti, due firme simbolo dell’eleganza italiana, capaci di interpretare al meglio il suo stile maturo e scenografico. I look di Laura Pausini a Sanremo 2026 si distinguono per una costruzione sartoriale impeccabile, palette intense e dettagli luminosi. Ogni abito è pensato per dialogare con il palco dell’Ariston, rispettando il dress code formale …

Più firme d’alta moda per il ritorno all’Ariston: a Sanremo 2026 Laura Pausini alterna grandi maison italiane, costruendo un racconto di stile coerente e sofisticato.

Per la sua presenza a Sanremo 2026, Laura Pausini non si affida a un solo nome ma sceglie di collaborare con più stilisti, valorizzando ogni serata con un’identità diversa ma sempre riconoscibile. La cantante punta su creazioni di Giorgio Armani Privé e Alberta Ferretti, due firme simbolo dell’eleganza italiana, capaci di interpretare al meglio il suo stile maturo e scenografico.

I look di Laura Pausini a Sanremo 2026 si distinguono per una costruzione sartoriale impeccabile, palette intense e dettagli luminosi. Ogni abito è pensato per dialogare con il palco dell’Ariston, rispettando il dress code formale del Festival ma senza rinunciare alla personalità dell’artista.

Giorgio Armani Privé: rigore e raffinatezza

Nelle prime apparizioni sul palco, Laura Pausini ha indossato creazioni firmate Giorgio Armani Privé, caratterizzate da linee pulite e tessuti preziosi. Velluto, seta e superfici ricamate hanno definito silhouette eleganti e strutturate, perfette per esaltare la presenza scenica senza eccessi.

Le tonalità scelte, dal nero profondo al blu notte, hanno rafforzato l’immagine sofisticata della cantante. La firma di Armani si riconosce nei tagli essenziali e nei dettagli luminosi calibrati, che aggiungono luce senza appesantire. È un’eleganza sobria ma potente, in perfetto equilibrio con l’atmosfera del Festival.

Anche gli accessori e lo styling seguono questa linea: minimal, mai invadenti, pensati per accompagnare la musica e non sovrastarla.

Alberta Ferretti: femminilità e movimento

Accanto ad Armani, Laura Pausini ha scelto anche Alberta Ferretti, introducendo una variazione più romantica e fluida nel suo guardaroba sanremese. Gli abiti firmati dalla stilista puntano su leggerezza, movimento e dettagli scenografici, come tessuti vaporosi e lavorazioni delicate.

Le creazioni Ferretti esaltano una femminilità moderna, con silhouette che seguono il corpo e colori capaci di illuminare il palco. I vestiti di Laura Pausini a Sanremo diventano così parte integrante della narrazione musicale, adattandosi ai diversi momenti della serata.

L’alternanza tra Giorgio Armani Privé e Alberta Ferretti costruisce un racconto stilistico articolato ma coerente. A Sanremo 2026 Laura Pausini conferma la sua attenzione per la moda d’autore, scegliendo firme che valorizzano la sua identità artistica e trasformano ogni uscita sul palco in un momento di eleganza studiata e consapevole.