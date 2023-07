Latte di mandorla: vantaggi e benefici sulla pelle, ecco come usarlo

Lo conosciamo tutti come semplice bevanda, ma le sue proprietà lo rendono formidabile per pelle e capelli: tutto sul latte di mandorla.

Tra i tanti rimedi di bellezza in circolazione quelli naturali restano sicuramente i più amati. Prodotti biologici che si dimostrano versatili e ci permettono di ottenere risultati straordinari al pari di quelli cosmetici acquistati appositamente in profumeria o farmacia. Uno di questi è il latte di mandorla, che di sicuro tutti conosciamo come semplice bevanda. In realtà, è un toccasana anche per quanto riguarda la cura di pelle e capelli.

In che modo servircene e per cosa è utile? Per comprenderlo occorre prima di tutto scoprire quali sono le sue proprietà, di cui pochi sono a conoscenza. La cosa bella è che si adatta ad ogni tipologia di pelle e capelli, il che lo rende un “jolly” eccezionale per ognuno di noi.

Come usare il latte di mandorla per pelle e capelli: tutti i benefici

Forse avremo sentito parlare dell’olio di mandorla, altrettanto straordinario e amatissimo. Pochi, però, sanno che anche il latte può rivelarsi un prezioso alleato di bellezza. Ricco di vitamina E ma anche di grassi insaturi, si contraddistingue per la sua capacità di contrastare l’invecchiamento cellulare. Ma a cosa serve nello specifico?

Iniziamo col dire che può utilizzarlo ogni persona indipendentemente dal tipo di pelle. Per quella secca avrà uno straordinario potere emolliente e nutriente, per quella grassa aiuterà a contrastare eventuali rossori e irritazioni. Andrà a favorire la rigenerazione delle cellule e far apparire l’epidermide sana e luminosa, rimpolpata.

Gli amminoacidi contenuti nel latte di mandorla lo rendono l’ideale anche per la cura dei capelli. Quando la chioma è particolarmente sfibrata e “piatta” questo ingrediente dona morbidezza e volume, apportando elasticità e nutrimento. Perfetto anche per rinforzare le sopracciglia, funge come una sorta di “siero” ricostituente.

È portentoso per la cura delle mani e dei piedi, soprattutto se soggetti a screpolatura o comunque se la nostra pelle in queste zone appare particolarmente secca e ruvida, come magari succede a seguito dell’uso prolungato di detergenti e simili.

In che modo utilizzarlo? Possiamo servircene da solo o mescolarlo ad altri ingredienti per realizzare maschere e impacchi di ogni genere. A seconda delle esigenze, potremo unirlo a miele, yogurt e simili per preparare dei trattamenti di bellezza casalinghi a basso costo ma dal risultato incredibile.