Laminated skin, come ricreare l’effetto del momento: 5 prodotti adatti per tutte le tasche

Il Laminated skin è l’effetto make-up trend del momento. I prodotti da utilizzare sono 5, vediamo come applicarli sul viso.

C’è un nuovissimo trend beauty che si ottiene con il connubio skincare e make-up. Un trucco incredibile per una serata scintillante, un appuntamento galante o un’occasione speciale.

Facendo riferimento alla luminosissima pelle dall’effetto glow che andava di moda la scorsa estate, è bene sapere che questo trend si è evoluto ancora di più. La tecnica unisce prodotti di make-up e skincare, in modo da ottenere una pelle straordinariamente luminosa, quasi dall’effetto bagnato.

Laminated skin, il nuovo trend make-up che sta spopolando

Il laminated skin è un metodo make up che vedremo molto nell’autunno-inverno 2022/2023 che riesce a dare una pelle estremamente lucente, liscissima, leggermente rosata, super idratata e semi wet, proprio come quando si esce dalla palestra. Di seguito, i prodotti necessari per realizzare questo tipo di effetto.

Utilizza un primer viso super illuminante per iniziare

Il trend consiste proprio nell’applicare dei trattamenti con dei principi attivi molto idratanti e particolarmente nutrienti.

Esfolia la pelle una volta a settimana

Serve a renderla più luminosa, agendo con un’azione esfoliante e liberando i pori.

Non può mancare il siero alla vitamina C

Questo va a combattere il colorito spento e le macchie scure e pigmentate, attenuando i segni dell’età.

Il fondotinta è utile per creare l’effetto wet

Applicarlo su tutto il viso o come ritocco per mimetizzare le imperfezioni e opacizzare l’incarnato, poi sfumare con l’applicatole in spugna incorporato o con i polpastrelli.

L’illuminante liquido va messo sui punti giusti per dare lucentezza

Un buon illuminante liquido garantisce una lucentezza perfetta e radiante. Può essere intensificato aggiungendo più strati senza sentire un senso di pesantezza.

La tendenza iniziata già in estate prosegue. È quella della pelle luminosissima dall’effetto super glow e si accentua ancora di più anche per questo autunno 2023. Questo nuovo trend beauty rappresenta un’evoluzione della pelle effetto glow, dove a brillare è proprio il viso, che con la sua grande luminosità sembra quasi bagnato. Con una sinergia di prodotti make-up e skincare, la laminated skin dona l’effetto della pelle umida, bagnata, dal finish traslucido e super idratato. Per avere un risultato favoloso, è necessario intervenire con dei prodotti specifici e mirati a garantire tale effetto. Compi i passaggi descritti sopra per ottenere il bagliore desiderato e in incarnato fresco e naturalmente luminoso.