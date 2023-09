L’acconciatura più richiesta di questo autunno: l’effetto wet per un look da sogno

In autunno le tendenze si spostano sui capelli ordinati ed eleganti. L’effetto wet che riesce ad essere versatile e semplice da realizzare.

Per chi vuole rimanere al passo con la moda può provare un nuovo stile di capelli, che si rifà all’eleganza e alla raffinatezza. Si tratta dello stile wet, con il quale ci si può sbizzarrire creando diverse acconciature. Si può optare per uno stile rigoroso, uno più elegante, oppure per acconciature raccolte. Questo stile richiede qualche attenzione in più, poiché va mantenuta la piega in maniera perfetta.

Per avere dei capelli impeccabili, bisogna avere dei prodotti beauty che aiutino a sfoggiare la propria chioma. Tra i tanti il gel o la cera fissante, rappresentano i prodotti indispensabili ai quali non si può fare a meno. In questo modo sarà possibile avere una chioma minimale, ma che spicchi per compostezza. Come prima cosa, però, bisogna capire quali sono le acconciature migliori e realizzarle al meglio.

Le acconciature migliori con l’effetto wet

La prima acconciatura in stile wet è la bubble ponytail. Questo stile si compone di una coda di cavallo, alla quale vanno create delle bolle. Di tendenza in particolare tra le ultime generazioni, infatti molte persone la sfoggiano oggi giorno. Per creare la bubble ponytail basta fare una coda alta oppure bassa, tenendo conto dei propri gusti personali. Vanno usati degli elastici trasparenti, inoltre le bolle vanno gonfiate con l’aiuto delle mani. Vale a dire che si dovrà dare volume ai capelli tra gli elastici, in questo modo si creerà un vero e proprio effetto bolla.

Il secondo stile è il Ballerina bun, che ritorna ogni anno nella stagione fredda. Quest’anno, però, prevale la sua versione classica simile alle acconciature delle ballerine. I capelli sono super tirati e in versione wet, nonostante ciò ognuno può modificarlo come preferisce. Quindi si possono fare delle rivisitazioni, che giocano sulle preferenze personali. Per esempio la riga dei capelli può essere nascosta, oppure accentuata. Un gusto retrò incredibile, che dona a chi lo sfoggia un’eleganza misteriosa.

Infine l’ultimo stile presenta i capelli, che possono essere sia lunghi che corti, tirati all’indietro. Sono amati da molte donne, che vogliono essere eleganti ma non vogliono dire addio al loro aspetto grintoso. Uno styling molto semplice che può essere realizzato in pochissimo tempo. Basta munirsi dei prodotti giusti, per ottenere i risultati sperati. Principalmente va utilizzato un gel fissante, in questo modo si evita che i capelli si rovinino.