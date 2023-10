L’acconciatura dell’autunno 2023 è comoda e pratica: basta solo un mollettone

Arriva l’autunno e cambiano le tendenze anche per quanto riguarda gli accessori per capelli: basta un mollettone, acconciatura super chic

Col cambiare delle stagioni anche moda e stile si modificano e si adattano al clima e alla temperatura. Se in estate abbiamo fatto sfoggio di abitini leggeri, capelli sbarazzini e scarpe aperte, con l’arrivo dell’autunno è il momento di tirar fuori stivaletti, giacche mezzi tempi, bluse e simili. Ovviamente, per quanto riguarda la chioma, la cura rimane fondamentale, proprio come trovare l’acconciatura adatta ad ogni occasione. E, a quanto pare, per realizzare quella più chic e di tendenza basta un semplice mollettone.

A sfoggiarlo sono, infatti, molte star, che sembrano aver trovato la perfetta via di mezzo tra glamour e praticità. Si tratta di un semplicissimo modo di legare i capelli, alla portata di tutte e che ruba davvero pochissimo tempo. Il tutto, ovviamente, seguendo sempre il gusto personale e con qualche accorgimento “soggettivo”.

Un mollettone per realizzare l’acconciatura più glamour dell’autunno

Se un tempo li consideravamo poco eleganti, da utilizzare magari solo in casa per comodità, questo autunno i mollettoni sono i veri protagonisti tra gli accessori per capelli. Ne esistono di ogni tipo, forma o colore, ma a spopolare sono quelli maxi, giganti, anche arricchiti di strass o in colori sgargianti e fantasie particolari. Basta abbinarli in modo sapiente al proprio outfit e, ovviamente, usarli nel modo giusto per sollevare i capelli per ottenere un look casual-chic che va di moda anche tra le star.

Che si tratti di capelli ricci o lisci, mossi, non ha grande importanza, questo è il bello: si adatta a tutte e a qualsiasi occasione. Per prima cosa, ovviamente, vanno pettinati i capelli e poi “arrotolati” dalla base della nuca fino alla parte alta del capo. A noi la scelta se lasciare una “coda” a ricadere sul fermaglio, in un gioco di vedo/non vedo particolare, oppure fermare anche le punte della chioma fissandole sul capo.

C’è chi, poi, “sfila” due ciocche dalla parte anteriore del viso, ai lati delle tempie, per uno stile più rock e casual e chi, invece, usa del gel o un prodotto fissante per ottenere un effetto ultra “tirato” e super ordinato. Tutto dipende, ovviamente, dalla circostanza, l’impegno, l’occasione. Una tendenza che, bisogna ammetterlo, sarà tra le più apprezzate vista la praticità, comodità e semplicità di cui si compone.