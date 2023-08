L’abbronzatura inizia a “spellare”? Come evitare di rovinarsi la tintarella: prevenire e risolvere il problema

L’esposizione al sole porta inevitabilmente alla perdita dell’abbronzatura: tutti i rimedi per il fastidioso problema della spellatura

Dopo l’attesa lunga un anno intero, l’estate è tornata a farsi vedere. Un appuntamento che per molti è sinonimo di vacanze e relax, quasi sempre collegato proprio agli elementi tipici della stagione. Difficile non cedere al richiamo del mare e della spiaggia, ma soprattutto di una tintarella dorata da prendere sotto il sole cocente. Se la pelle abbronzata è l’obiettivo che finalmente si può raggiungere, dall’altra parte vi sono anche gli svantaggi che l’esposizione ai raggi solari porta con sé.

Posizionarsi su un comodo lettino in bikini è piuttosto facile, ma se non si calcolano in tempo le conseguenze si rischia facilmente di vanificare tutti gli sforzi. Per prendere il primo sole basterà veramente poco, ma non sarà altrettanto semplice preservare intatto il colorito imbrunito per tutta l’estate e magari anche oltre. Uno dei risultati più comuni e fastidiosi è sicuramente la spellatura.

Le antiestetiche pellicine bianche si fanno vedere quando la pelle ha subìto una scottatura oppure quando ormai le vacanze sono finite e l’estate si avvicina alla sua conclusione, lasciando sul corpo delle zone biancastre in contrasto con quelle abbronzate. Uno spettacolo poco piacevole da vedere, ma che tuttavia può essere evitato seguendo i giusti accorgimenti.

Abbronzatura prolungata senza spellature: i segreti per un colore uniforme e dorato

C’è chi non vede l’ora che l’estate arrivi proprio per poter sfoggiare un corpo finalmente colorito e dorato grazie al sole. Ma è sufficiente peccare di scarsa attenzione per ritrovarsi spellati e senza più speranza di recupero dell’abbronzatura. Tutto ciò che occorre fare perciò, è innanzitutto prevenire questo spiacevole risultato. A partire innanzitutto da dentro, visto che l’alimentazione può diventare l’alleata per una tintarella da sogno. I cibi contenenti beta-carotene e gli ortaggi di colore giallo, rosso e arancione contribuiranno a preparare la pelle a ricevere il sole, stimolando la melanina.

Allo stesso tempo è bene tenere a mente che l’abbronzatura migliore e più duratura sarà quella ottenuta a piccoli passi. Sarà pertanto necessario concedersi un’esposizione graduale di giorno in giorno senza esagerare e senza mai trascurare una protezione solare adeguata. Nessun timore di coprire le zone più sensibili come il naso con SPF 50, applicando la crema più volte per scampare il pericolo di scottature. La parola d’ordine per evitare di spellare è “idratazione”.

Le creme doposole saranno un must assoluto, per far sì che la pelle possa ritrovare tutto il suo nutrimento dopo l’esposizione ai raggi solari. Da tenere a portata di mano anche i gel rinfrescanti come quello di aloe vera, che garantirà un sollievo immediato nel caso di bruciature e combatterà il rischio di spellature. Ma quando ormai il danno è fatto c’è ben poco da rimediare.

Se le pellicine hanno già iniziato a farsi vedere tuttavia, si potrà procedere con una cura più approfondita della zona per mezzo di creme specifiche come quelle cicatrizzanti. Se la scottatura è stata forte, sarà difficile sperare di recuperare un’abbronzatura omogenea durante l’estate in corso, perciò sarà meglio provvedere in tempo piuttosto che ritrovarsi con una pelle irrimediabilmente maculata.