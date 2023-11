Labbra subito più grandi e rimpolpate: nessun prodotto, a costo 0 ti regalo la soluzione

Da oggi avere le labbra subito più grandi e rimpolpate sarà facilissimo, e senza usare alcun prodotto. La verità è scioccante.

Dite addio alla spese folli per trucchi o interventi estetici: da adesso avere le labbra di tendenza non è più un problema, e per di più a costo zero. L’importante è non esagerare ma il risultato è strepitoso. Tutti lo possono fare perché non ci sono particolari controindicazioni: l’unica regola è rispettare il proprio corpo e i suoi segnali.

Per questa ragione, visionate con attenzione gli ingredienti e se al momento di usare questo prodotto a dir poco “magico” sentirete del disagio o peggio dolore, smettete immediatamente. Per il resto, se non siete allergici o intolleranti a nessuno dei suoi componenti, incominciate con noi questa fantastica avventura. Si tratta di una ricetta che sul web sta spopolando perché permette di avere le labbra gonfie come quelle delle top model, e in pochi minuti.

All’ultima moda con questa ricettina

Gli ingredienti sono pochi e li potete trovare tutti in cucina: anche in quella più spartana. Di solito si usano per cucinare ma così mescolati diventano anche una preparazione per labbra spettacolari che tutti vi invidieranno. Vi basteranno solo 5 minuti, e il risultato sarà proprio come quello delle modelle. Come già detto sopra, al primo segnale di fastidio eliminate immediatamente questa “pozione” dal vostro viso. Vediamo dunque some prepararla.

Le labbra gonfie e rimpolpate sono una tendenza che ormai da diversi anni sta spopolando nel mondo dello spettacolo. Tantissime le donne dello star system e non solo che sono ricorse a qualche ritocchino per avere questa trasformazione giudicata una miglioria. Per chi non fosse amante della chirurgia estetica ecco una semplicissima “pozione” da applicare sulle labbra per renderle gonfie e rimpolpate come quelle delle star.

Un’idea questa spettacolare di “Masujs3660” da Youtube e che ha conquistato il web in un attimo. Milioni le ragazzine che già l’hanno provata, e voi cosa state aspettando: provate il brivido di avere le labbra come quelle delle migliori modelle almeno per una sera. E se il risultato non dovesse piacervi, vedrete che dopo qualche ora tornerete come quelle di sempre. Gli ingredienti che vi servono sono soltanto tre: l’olio d’oliva, cannella in polvere, peperoncini.

Il procedimento per realizzare questa ricetta di bellezza è ancora più semplice: in primis, versate tre cucchiaini di olio in una piccola ciotola e unite 5 peperoncini rossi sminuzzati e 3 cucchiaini di cannella. Mescolate con cura e lasciate il tutto in infusione per 24-48 ore. Trascorso il tempo necessario, spalmate sulle labbra un poco di questa pozione e lasciatela agire per 5 minuti prima di lavarle con dell’acqua ma se sentite tropo bruciore o altre sensazioni spiacevoli eliminate immediatamente il tutto dalle vostre labbra. Adesso usate un balsamo idratante e poi procedete a truccarvi come meglio credete.