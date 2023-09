Labbra secche e screpolate? Da oggi non più con il balsamo di Zara: costa meno di 13 euro

Il nuovo prodotto ZARA arriva a salvare le labbra dal prossimo freddo invernale, mantenendo però un aspetto elegante e chic: il balsamo labbra perfetto è anche low cost.

Che sia estate o inverno, le labbra di una donna sono spesso il punto focale del suo viso. Un sorriso radiante e disteso può illuminare l’intera giornata, e per ottenere un aspetto fresco e sano, il balsamo labbra è un alleato essenziale nella routine di bellezza di ogni giorno.

In vista dell’inverno, la casa di moda spagnola ZARA ha creato un prodotto make up perfetto e low cost: il nuovo Balsamo Labbra Colorato unisce idratazione, colore e un tocco di brillantini. Il Balsamo Labbra Colorato ZARA, inoltre, è un prodotto italiano. Sappiamo bene quanto sia rinomata l’Italia per la sua tradizione nella produzione di cosmetici di alta qualità, e questo balsamo non fa eccezione: l’eccellenza del nostro paese si riflette nella formula e nella qualità del prodotto.

ZARA, il nuovo balsamo labbra è il prodotto low cost perfetto per l’inverno

Con un prezzo accessibile di 12,95 euro, il Balsamo Labbra Colorato marchiato ZARA offre un tocco di colore e luminosità alle labbra, idratandole in profondità. La sua formula leggera è progettata per rendere le labbra morbide e dall’aspetto vivace. La cosa migliore? Lo farà in modo così delicato che quasi ci si dimentica di averlo applicato. Una delle caratteristiche distintive di questo balsamo labbra, infatti, è la coprenza leggera. Non appesantisce il viso con un colore eccessivamente intenso, ma lo accarezza con un velo di colore sottile e trasparente. Questo rende il prodotto perfetto per un look naturale sia di giorno che la sera. Inoltre, il balsamo labbra ZARA offre un finish glitter sottile. Questo non significa che avrai labbra scintillanti come una discoteca, ma piuttosto un sottile bagliore che cattura la luce in modo delicato ed elegante.

La salute delle labbra è fondamentale, e la formulazione del Balsamo Labbra Colorato di ZARA lo tiene in considerazione. La sua formula è arricchita con ingredienti idratanti che ammorbidiscono le labbra secche e screpolate. Il prodotto è acquistabile sul sito online di ZARA, e ovviamente nei negozi fisici del brand.

Un prodotto low cost e sostenibile

ZARA è nota per il proclamato impegno verso la sostenibilità. La società lavora attraverso programmi di monitoraggio per garantire che i loro prodotti rispettino rigorosi standard sociali, ambientali, di sicurezza e di salute, e questo impegno si estende ovviamente anche al loro Balsamo Labbra Colorato. Inoltre, ZARA promuove la trasparenza nella loro catena di approvvigionamento, collaborando con fornitori, lavoratori, sindacati e organizzazioni internazionali per garantire il rispetto dei diritti umani e sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

ZARA è consapevole dell’importanza dell’ambiente, e lo dimostra attraverso il programma Green To Pack. L’azienda ha riprogettato tutti gli imballaggi per renderli più facili da riutilizzare e riciclare dopo l’uso.