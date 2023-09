Labbra rosse e sensuali come quelle di Alessia Marcuzzi: arriva il rossetto That’s Amore Lipstick

Avere labbra Rosse rimpolpate come Alessia Marcuzzi non è poi così impossibile: la sua linea di cosmetici.

La bellezza di Alessia Marcuzzi è evidente, come lo è la sua cura estetica accurata che le permette mostrarsi sempre impeccabile. L’abbiamo vista per molti anni in Mediaset, ma il 31 ottobre partirà in Rai per il suo nuovo programma Boomerissima, dedicato allo scontro culturale tra millennial e boomer. Un programma che indubbiamente fa ironia sul suo scoccare dei 50 anni, che l’11 novembre saranno 51, ma la conduttrice non mostra segni di cedimento, anzi, più passa il tempo e la sua sensualità e il suo fascino aumentano. Tra i tanti progetti imprenditoriali, c’è anche lo shop online Lucebeauty.it, che ha come scopo quello di valorizzare la bellezza di ogni persona.

Il suo shop online non è altro che un luogo dove sono presenti diversi prodotti skincare, che hanno come obiettivo quello di illuminare l’unicità di ogni persona, con cosmesi naturali e adatti alle pelli più sensibili. “Le nostre formule sono studiate per ottenere risultati progressivi, realistici e visibili, che durano nel tempo”, si legge nel sito ufficiale. In questo caso, con una donna come Alessia Marcuzzi, è impossibile non sponsorizzare uno – e più – prodotti specifici per la bellezza e la salute delle labbra. Questo kit, compreso di rossetto ne è la prova.

Rossetto That’s Amore Lipstick e kit rimpolpante di Alessia Marcuzzi

Prodotti Nickel tested per andare a soddisfare le pelli più sensibili, ma anche valorizzare la bellezza in maniera naturale. Il rossetto That’s Amore è un connubio tra salute delle labbra e impatto visivo. Si tratta di una novità esclusiva visto che la la linea di prodotti non comprendeva alcun prodotto make up, ma l’azienda di Alessia Marcuzzi ha voluto inserirlo ad effetto sorpresa, generando un certo interesse tra gli utenti.

Si tratta di un kit composto da scrub, balsamo e rossetto, che sono strettamente connessi nell’obiettivo di ottenere labbra sane e carnose, con il tocco glamour finale dall’iconica nuance ciliegia ispirata alla bellissima Alessia Marcuzzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Il procedimento è semplice: in primo luogo lo scrub funge da rimozione delle cellule morte, donando alla pelle un aspetto sano e non screpolato. Dopodiché, sulle labbra asciutte andrà applicato il Lip Balm, di notte, come fosse una maschera. Questo ha il compito di idratare e rimpolpare le labbra. Poi la vera chicca: il That’s Amore Lipstick di colore ciliegia, caldo e sensuale. Lo speciale kit è venduto sul sito ufficiale a 49,00 euro.