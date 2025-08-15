La trappola del carrello: così ti ripuliscono nel parcheggio del supermercato

Siamo a ridosso di Ferragosto e in tanti vanno al supermercato a fare la spesa per il pranzo o la grigliata con amici e parenti. Ma bisogna fare attenzione nel parcheggio: i malintenzionati hanno tecniche sempre più furbe per commettere i propri furti. Infatti negli ultimi tempi si sta diffondendo la cosiddetta trappola del carrello.

In pochi potrebbero accorgersi di quello che sta accadendo (perché succede molto in fretta) e ritrovarsi “ripuliti” proprio dopo aver fatto la spesa. Ecco allora a cosa fare attenzione nel parcheggio del supermercato.

In cosa consiste la trappola del carrello nel parcheggio del supermercato

Chi parte per le vacanze installa in casa dei sistemi di allarme per essere più sicuro contro i ladri ma spesso questi riescono a commettere dei colpi anche nei posti più impensabili, ad esempio nel parcheggio del supermercato. È sempre più frequente, infatti, che mettano a segno un furto grazie alla trappola del carrello.

Dopo aver fatto come al solito la spesa al supermercato, mentre si sta caricando la spesa in tranquillità in auto, può succedere che i malintenzionati mettano in pratica questa nuova tecnica che ha già fatto “diverse vittime”. Il carrello è solo l’esca per portare via le borse ai poveri malcapitati. Sia nei parcheggi all’aperto che in quelli sotterranei, i malintenzionati aspettano che la vittima carichi la spesa in auto e riporti al suo posto il carrello per rubare la borsa lasciata in macchina.

Spesso le vittime sono proprio casalinghe che, si accorgono solo una volta in marcia, di non avere più la borsa che avevano lasciato nel carrello. I malintenzionati saranno già fuggiti via a piedi o in auto. Altre volte può succedere che i ladri fingano un incidente con il carrello, spingendolo contro la macchina in fase di manovra e costringendo l’automobilista a scendere per controllare. In genere questo colpo viene fatto ai danni delle donne più anziane, che facilmente cascano nel tranello.

Insomma, bisogna fare attenzione dopo aver fatto la spesa a questi dettagli. Spesso si pensa che in pochi minuti non possa succedere niente e invece in pochi istanti i ladri possono rubare la borsa all’ignara vittima.