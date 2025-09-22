La torta della nonna per eccellenza | la versione morbida da fare e rifare

Torta di mele morbida: la versione da fare e rifare ogni volta che finisce, è questa la ricetta della nonna per eccellenza! La torta di mele non è un dolce qualunque ma il dolce per eccellenza! Quella ricetta che già preparavano le nostre nonne e che oggi in tutte le famiglie tutti sanno preparare. Ti dirò però, non tutti sanno che per ottenere una perfetta torta di mele morbida, ci sono dosi ben precise da rispettare, altrimenti si rischia di ottenere un impasto poco voluminoso e spesso eccessivamente umido che non è molto piacevole. La cosa bella della torta di mele, è che già dopo pochi minuti che la metti in forno, il profumo già invade la cucina ti fa …

Torta di mele morbida: la versione da fare e rifare ogni volta che finisce, è questa la ricetta della nonna per eccellenza!

La torta di mele non è un dolce qualunque ma il dolce per eccellenza! Quella ricetta che già preparavano le nostre nonne e che oggi in tutte le famiglie tutti sanno preparare. Ti dirò però, non tutti sanno che per ottenere una perfetta torta di mele morbida, ci sono dosi ben precise da rispettare, altrimenti si rischia di ottenere un impasto poco voluminoso e spesso eccessivamente umido che non è molto piacevole.

La cosa bella della torta di mele, è che già dopo pochi minuti che la metti in forno, il profumo già invade la cucina ti fa venire l’acquolina in bocca. Credimi ce ne saranno pure tante di ricette golose in giro, ma semplice, genuina e speciale come la torta di mele morbida, difficilmente si trova. La cosa più bella poi, è che non servono mille ingredienti, ma solo uova, latte, burro, zucchero e ovviamente tante mele, tutto qui! Eppure il risultato è un dolce soffice e profumato che conquista sempre, tanto che una fetta non basta, si deve per forza fare il bis!

Torta di mele morbida: una nuvola dalla bontà fruttata!

Insomma si sa, questa della Torta di mele morbida, è una di quelle ricette che non deludono mai, facile, veloce e dal gusto intramontabile. Dunque ora tocca a te, quindi prendi le mele, prepara la ciotola e allaccia il grembiule, questa ricetta ti farà impazzire. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Torta di mele morbida

Stampo da 24 cm

3 uova

170 g di zucchero

120 ml di latte

120 g di burro

325 g di farina 00

1 bustina di vanillina

1 limone di cui la scorza grattugiata

Un pizzico di sale

5 mele

Una bustina di lievito per dolci in polvere

Come si prepara la Torta di mele morbida