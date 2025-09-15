La ricetta segreta delle nonne | nessun purè sarà mai uguale

Purè di patate: la ricetta segreta delle nonne è sempre la migliore, nessuna ricetta sarà mai uguale, irresistibile! Il purè di patate è uno di quei piatti che tutti conoscono e probabilmente tutti sanno fare ma non sempre nonostante la semplicità riescono bene. Non è solo un contorno ma una un’idea cremosa che accompagna di tutto e sempre alla perfezione, che sia carne, pesce o verdure. Quando lo porti in tavola, vedi subito l’entusiasmo in tutti, infatti non a caso è una delle ricette più ricercate sul web e poi è come ritornare indietro nel tempo quando erano le nostre nonne a prepararcelo. La bontà del purè di patate sta negli ingredienti semplici e pochi ma combinati nel modo giusto. …

Purè di patate: la ricetta segreta delle nonne è sempre la migliore, nessuna ricetta sarà mai uguale, irresistibile!

Il purè di patate è uno di quei piatti che tutti conoscono e probabilmente tutti sanno fare ma non sempre nonostante la semplicità riescono bene. Non è solo un contorno ma una un’idea cremosa che accompagna di tutto e sempre alla perfezione, che sia carne, pesce o verdure. Quando lo porti in tavola, vedi subito l’entusiasmo in tutti, infatti non a caso è una delle ricette più ricercate sul web e poi è come ritornare indietro nel tempo quando erano le nostre nonne a prepararcelo.

La bontà del purè di patate sta negli ingredienti semplici e pochi ma combinati nel modo giusto. Bastano infatti solo patate, latte, burro e parmigiano e ti ritrovi con un piatto vellutato, profumato e ricco di gusto. Niente passaggi complicati ma solo un po’ di attenzione nella cottura delle patate e nella cremosità finale. E poi si presta come base per mille ricette e molte varianti: ti svelo il mio segreto? Lo adoro con l’aggiunta di pancetta croccante!

E allora non aspettare, mettiti all’opera e prepara anche tu questo purè di patate morbido e perfetto, la versione della nonna non sbaglia mica. Quindi fidati e allacciare il grembiule che iniziamo a prepararlo subito!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Ingredienti per il Purè di patate

Per 4 persone

1 kg di patate

300 ml di latte

60 g di burro

80 g di parmigiano grattugiato

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si prepara il Purè di patate