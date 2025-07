La Promessa, spoiler Spagna: Manuel in pericolo, spiato da un uomo misterioso

Da qualche mese a questa parte, la vita del protagonista della soap La Promessa è stata letteralmente stravolta. Manuel de Lujan ha dovuto dire addio per sempre alla sua amata Jana, assassinata brutalmente proprio all’interno del palazzo. Un addio dolorosissimo, sia per i personaggi della serie che per il pubblico, che non era affatto pronto a salutare il volto di punta dell’intera soap opera.

Per l’erede al marchesato, però, i problemi non saranno terminati, come anticipano gli spoiler delle puntate in onda attualmente in Spagna. Nello specifico, qualcuno si introdurrà più e più volte nell’hangar di Manuel, con uno scopo ben preciso. Il giovane de Lujan vivrà con grande angoscia questo imprevisto e si chiederà chi si nasconde dietro queste visite, sentendosi in pericolo. La verità è molto diversa da quella che si aspettava.

La Promessa, gli spoiler dalla Spagna: qualcuno spia di nascosto Manuel, di chi si tratta

Qualcuno vuole fare del male a Manuel? È quello che il marchesino temerà quando si accorgerà che qualcuno mette piedi di nascosto nel suo hangar, rovistando tra i suoi documenti. Le anticipazioni de La Promessa provenienti dalla Spagna rivelano che, per scoprire di chi si tratta, Manuel chiederà aiuto a Tono, figlio di Simona, che si offrirà di indagare sulla vicenda insieme al de Lujan.

Una vicenda ricca di contraddizioni, poiché chi si intrufola nel luogo di lavoro di Manuel, in realtà, non ruba nulla, nonostante ci siano tantissimi oggetti di enorme valore. Di chi si tratta e qual è il suo obiettivo? Per Manuel non ci sono dubbi: si tratta certamente di qualcuno appassionato di aviazione e di motori. Probabilmente, un caso di spionaggio industriale: non sono interessati a beni materiali, ma a idee.

Per provare a scoprire il colpevole, Manuel chiederà a Tono di nascondersi con lui nell’officina, così da vedere con i propri occhi cosa succede. I loro sospetti saranno più che fondati poiché una figura incappucciata si introdurrà nell’hangar, Manuel e il figlio di Simona proveranno ad acchiappare l’intruso ma non ci riusciranno: la spia fuggirà e con alcuni appunti del marchesino. Chi si nasconde sotto il cappuccio?

Non un uomo, ma una donna: si tratta di Enora Mendez, colei che ha fatto un ordine a Manuel circa dei motori per aerei. Quando Manuel scoprirà tutto, resterà di stucco: il marchese credeva si trattasse di un uomo, Estaban Mendez. Sarà lei stessa, appassionata di aeronautica, a rivelare a Manuel di essere la spia e di essere entrata di nascosto nella sua officina. Come reagirà il marchesino?